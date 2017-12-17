17.12.2017, 21:30

Финская газета опубликовала секретные материалы. Возбуждено уголовное дело

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rus.delfi.ee
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Финская газета опубликовала секретные материалы. Возбуждено уголовное дело
AP/Scanpix

По факту передачи секретных материалов газете Helsingin Sanomat возбуждено уголовное дело. Газета сегодня опубликовала статью о военной разведке, сообщает YLE.

В статье HS в качестве источников информации использовались секретные материалы Оборонительных сил, например, 2010 и 2004 годов.

Президент Саули Ниинистё заявил сегодня, что секретные материалы были переданы газете незаконно.

"Разглашение чрезвычайно секретных документов — это риск для нашей безопасности и последствия могут быть серьёзными", — говорится в заявлении президента.

Вечером в субботу он в интервью Yle уточнил, что его беспокоит именно масштабность утечки.

Также министр обороны Юсси Ниинистё говорит, что материалы переданы незаконно, и их публикация может нести урон безопасности Финляндии.

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Газета Helsingin Sanomat, в свою очередь, обосновала публикацию секретных материалов и сведений о Центре разведки Оборонительных сил тем, что граждане имеют право знать о том, что происходит в обществе, и средства массовой информации обязаны об этом рассказывать.

В настоящее время в Финляндии идет подготовка новых законов о разведке. В них, в частности, будут значительно расширены права и полномочия разведывательных органов.

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