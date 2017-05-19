Финская армия будет обязана оказывать военную помощь за рубежом

Оборонная комиссия парламента сегодня одобрила законопроект, который позволит Финляндии оказывать военную помощь в других странах мира, сообщает Yle.

Оборонная комиссия парламента одобрила предложение правительства о четвертой задаче Оборонительных сил, а именно — о предоставлении военной помощи за рубежом.

В законопроекте предлагается обязать постоянных сотрудников Оборонительных сил не только защищать Финляндию, принимать участие в урегулировании кризисных ситуаций и оказывать содействие представителям власти, но и участвовать в военных операциях за пределами финской границы.

Комиссия одобрила законопроект голосами 6-11. Оппозиционные партии выступали против того, чтобы нынешние сотрудники Оборонительных сил были обязаны участвовать в военных операциях за рубежом. Сторонники, в свою очередь, отметили, что в другие страны будут в первую очередь отправлять добровольцев. Председатель комиссии Илкка Канерва (Коалиционная партия) отметил, что пятикратная зарплата за участие в данных операциях наверняка положительно повлияет на количество добровольцев.

В экстренных ситуациях решение о предоставлении или оказании помощи может принимать правительство или президент, но этот вопрос должен быть немедленно рассмотрен парламентом.

Ожидается, что парламент одобрит законопроект в ближайшее время.