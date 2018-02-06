Финны первыми в мире начнут регулярно использовать самую прогрессивную установку для лечения рака

Лечение рака в Финляндии является самым передовым в мире. Например, центральная университетская больница Хельсинки вскоре получит в свое распоряжение самый прогрессивный в мире гамма-аппарат — установку для лучевого облучения, которая может в два раза усилить мощность лучевой терапии, сообщает YLE.

В помещениях бывшей теплоэлектростанции в Мейлахти развернулся большой ремонт. Следующим летом здесь будет установлен первый в мире аппарат нейтронозахватной терапии, предназначенный для медицинской амбулаторной работы.

В центре помещения будет установлен 22-метровый реактор. С помощью ядерной реакции с применением соединений бора рождаются нейтроны, обладающие высокой энергией и способные проникать в глубоко расположенные опухоли. Поток нейтронов сосредотачивают на пациенте, находящемся за стеной в специально оборудованной комнате для радиационной терапии.

- Сначала пациенту прокапывают лекарство, содержащее соединения бора, и когда опухоль впитает большое количество этого бора, а окружающие ткани — маленькое, то нейтронные лучи направляются в зону опухоли, где рождается кратковременное, но очень эффективно разрушающее раковые клетки излучение, — комментирует Микко Тенхунен из университетской больницы.

Комбинация нейтронного излучения и содержащих бор препаратов повышает разрушение раковых клеток почти в два раза.

- Для начала с помощью этого аппарата мы будем лечить пациентов, у которых возобновились опухоли головы и шеи, — комментирует онколог Лейла Ваалавирта.

Нейтронозахватную терапию на аппарате с небольшим реактором уже применяли в Финляндии несколько лет назад. Тогда врачи таким образом лечили порядка 200 больных с онкологией.

- Результаты лечения более чем обнадеживающие. Часть пацинетов полностью избавилась от раковых тканей, у части количество раковых клеток существенно снизилось, а некоторых пациентов удалось стабилизировать, то есть рост раковых клеток у них остановился.

Сейчас целью онкологов является расширить нейтронозахватную терапию также на пациентов с другими видами рака.

Аппарат нейтронозахватной терапии сейчас находится в процессе сборки в США. Цена радиационной установки велика, поэтому финны надеются привлечь клиентов также из-за рубежа.