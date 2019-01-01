Финны хотят ужесточить закон об изнасилованиях

Большая часть жителей Финляндии высказалась в пользу ужесточения закона об изнасилованиях

Согласно опросу, проведенному информ-агентством Uutissuomalainen, четверо из пяти опрошенных считают, что закон следует изменить таким образом, чтобы половое сношение без вырыженного согласия считалось бы изнасилованием.

Лишь менее одной десятой опрошенных считают, что закон не нуждается в изменениях.

Среди женщин более 90% придерживаются того мнения, что закон необходимо ужесточить. Среди мужчин соответствующий показатель составляет 75%.

В интернет-опросе, проведенном в конце ноября, приняли участие порядка 1000 финнов.

Согласно нынешнему закону, изнасилованием считается половой акт, совершенный с применением насилия или угроз. Также за изнасилование может быть осужден человек, воспользовавшийся болезнью, инвалидностью, беспомощностью или страхом жертвы.