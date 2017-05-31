Финн пожертвовал в Unicef самую крупную сумму за всю историю организации

Финн, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что принял решение пожертвовать 6 миллионов евро после того, как увидел в интернете фотографии из Сирии, на которых из-под обломков извлекали детей, передает yle.

Финн пожертвовал действующей под эгидой ООН благотворительной организации Unicef шесть миллионов евро. Это самое крупное пожертвование во всем мире, когда-либо сделанное за всю историю деятельности Unicef, сообщает глава пресс-службы Кирси Хару.

- Было несколько более крупных пожертвований от отдельных деятелей и организаций, однако в качестве пожертвования от частного лица эта самая большая сумма за всю историю, — говорит Хару.

Финн, совершивший столь внушительное пожертвование, пожелал скрыть свое имя. Он сообщил, что к окончательному решению его подтолкнули увиденные в новостях фотографии сирийского военного конфликта и детей, которых извлекали из-под руин разрушенных зданий.

По словам главы пресс-службы Кирси Хару, пожертвование было сделано в прошлом году.

Из общей суммы два миллиона пойдут на кризисную помощь Сирии, миллион евро — на экстренную помощь во всем мире, полтора миллиона на проекты, связанные с защитой детей во Въетнаме и полтора миллиона на соответствующие проекты в Боливии. Половина из пожертвованных 6 миллионов уже была потрачена в прошлом году, и вторая половина будет расходоваться на проекты этого года.

- Я жертвую эти деньги также на помощь нуждающимся в Финляндии, потому что и здесь есть те, кому это необходимо, однако чаще всего те, кто острее всех нуждаются в нашей поддержке, живут в других странах, — сообщил на интернет-страницах Unicef анонимный благотворитель.

По словам Кирси Хару, столь крупное пожертвование — это признак высокого доверия к деятельности организации.

- Этот поступок буквально лишил нас слов, — говорит Хару.

Неизвестный филантроп заявил на страницах Unicef о своей надежде на то, что его пример подвигнет и других людей на то, чтобы сделать пожертвование.