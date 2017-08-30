30.08.2017, 18:01

Финляндия получила приглашение наблюдать за учениями "Запад-2017"

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LOKAAL SALOON
LOKAAL SALOONFoto: Sven Arbet

Финляндия получила приглашение наблюдать за совместными стратегическими военными учениями вооруженных сил Российской Федерации и Республики Белорусь ”Запад-2017”.

По словам представителя министерства обороны Финляндии Янне Хелина, финнов приглашают в обе страны, и Финляндия, скорее всего, направит на учения своих наблюдателей, сообщает YLE.

Ранее военный альянс НАТО критиковал Россию за отсутствие открытости, так как российская сторона не направила специального приглашения для миссии наблюдателей.

Учения пройдут в сентябре, и в них, по официальным данным, примут участие около 13 тысяч военнослужащих.

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