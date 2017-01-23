Финляндия готова организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 23 января, заявил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля, передает РИА Новости.

”Мы готовы организовать такую встречу на саммите Арктического совета, если политическая ситуация будет располагать к этому”, — сказал глава правительства. Также он добавил, что в настоящее время нет более точной информации, свидетельствующей о том, что данная встреча может состояться.

21 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер готов к встрече с Трампом, однако подготовка встречи займет месяцы. Какой-либо ясности по поводу места или времени возможных переговоров пока нет, отметил он.

Финляндия выступила со своим предложением принять встречу еще в декабре 2016 года. Тогда представитель МИД Алекси Хярконен заявил, что российский и американский лидеры могли бы встретиться в 2017 году в рамках Арктического совета, ”если позволит международная ситуация”. В мае 2017-го Финляндия станет председателем этой организации.

В состав Арктического совета входят восемь стран: Финляндия, Россия, США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия и Швеция. Еще 12 государств имеют статус наблюдателей.