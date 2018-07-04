04.07.2018, 18:35

Финляндия может вернуть погранконтроль на внутренних границах Шенгена в связи со встречей Трампа и Путина

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rus.delfi.ee
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Seigad Soomest
фото иллюстративноеFoto: Eero Vabamägi

Пока неизвестно, будут ли проверять также людей, прибывающих из стран Шенгенской зоны. Решение об этом должен принять госсовет.

Финляндия может вернуться к проведению погранконтроля на внутренних границах Шенгенской зоны в преддверии встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает Yle.

Пограничная служба Финляндии уже перешла на усиленный режим работы, а теперь готовится к введению погранконтроля на несколько дней на всех границах.

В таком случае, паспорта будут проверять в аэропортах, морских портах и на сухопутной границе.

Госсовет еще должен решить, будут ли проверять также людей, прибывающих с территории Шенгенской зоны.

Целью этого ставится недопущение в страну лиц, которые могут угрожать как общественной безопасности, так и безопасности гостей.

Американский и российский президенты встретятся в финской столице в понедельник, 16 июля.

Погранконтроль на внутренних границах Финляндии прекратился в 2001 году. После этого, в порядке исключения, его вернули на время в связи с проведением чемпионата мира по легкой атлетике в 2005 году.

Первым о пограничном контроле сообщило издание Helsingin Sanomat.

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