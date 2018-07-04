Финляндия может вернуть погранконтроль на внутренних границах Шенгена в связи со встречей Трампа и Путина

Госсовет еще должен решить, будут ли проверять также людей, прибывающих с территории Шенгенской зоны.

Целью этого ставится недопущение в страну лиц, которые могут угрожать как общественной безопасности, так и безопасности гостей.

Американский и российский президенты встретятся в финской столице в понедельник, 16 июля.

Погранконтроль на внутренних границах Финляндии прекратился в 2001 году. После этого, в порядке исключения, его вернули на время в связи с проведением чемпионата мира по легкой атлетике в 2005 году.

Первым о пограничном контроле сообщило издание Helsingin Sanomat.