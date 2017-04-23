23.04.2017, 22:20

Фийон признал поражение и призвал голосовать за Макрона во втором туре


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Francois Fillon
Francois FillonFoto: ERIC GAILLARD, REUTERS

Кандидат от ”Республиканцев” Франсуа Фийон признал поражение в первом туре президентских выборов. Он объявил, что во втором туре будет голосовать за лидирующего по итогам голосования Эммануэля Макрона, передает meduza.io.

По данным экзит-поллов, Макрон стал лидером в первом туре с 23-24 процентов голосов. Второе место заняла лидер ”Национального фронта” Марин Ле Пен, у нее от 21,6 до 23 процента голосов. Фийон набрал около 20 процентов голосов.

Ранее голосовать за Макрона и против Ле Пен уже призвал кандидат от Социалистической партии Бенуа Амон.

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