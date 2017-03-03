Фигурант дела "Шалтая-Болтая" Тепляков признал вину

Третий обвиняемый по делу хакерской группы "Шалтай-Болтай" Константин Тепляков признает вину по делу о незаконном доступе к компьютерной информации, заявил адвокат Руслан Коблев, который защищает лидера этой группы Владимира Аникеева.

"Я знаю, что из оставшихся двоих, один признает, а один не признает вину", — сказал журналистам адвокат Руслан Коблев.

Как сообщалось ранее, обвиняемый Александр Филинов категорически отрицает свою вину, а Аникеев признал в полном объеме. О позиции Константина Теплякова пока не было ничего известно.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. Группа специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных.

Лефортовский суд Москвы ранее продлил по ходатайству следствия арест Аникеева до 8 мая.

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Аникеев был арестован в ноябре 2016 года (он известен в интернете под псевдонимом Льюис), чуть позднее — два его подельника Константин Тепляков и Александр Филинов, чей арест позже был продлен до начала апреля.

Всем троим предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 3 статьи 272 УК РФ).

Аникеев полностью признал вину, дает показания и сотрудничает со следствием, в то время как Филинов заявляет, что не имеет никакого отношения к компьютерным взломам, так как не обладает соответствующей квалификацией. По словам последнего, Аникеев оговорил его, пытаясь облегчить свое положение. Из троих арестованных только Филинов обжаловал свой арест, впрочем, Мосгорсуд признал его законным.

Позже в интервью телеканалу "Дождь" проживающий в Эстонии участник "Шалтая-Болтая" Александр Глазастиков сообщил, что Филинов вряд ли имеет отношение к хакерам, так как он ни разу не видел сведений о нем в их внутренних документах.