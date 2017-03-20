ФБР ведет федеральное расследование вмешательства России в выборы президента США

Глава ФБР Джеймс Коми впервые подтвердил, что ведется федеральное расследование вмешательства России в выборы президента США. Об этом он заявил на заседании спецкомитета палаты представителей конгресса США по разведке, передает gazeta.ru.

Коми поблагодарил конгресс и выразил надежду, что все знают о том, насколько ответственно ФБР относится к своим обязанностям.

При этом Коми подчеркнул, что расследование продолжается и рано делать какие-то конкретные выводы.

”Обычно мы не подтверждаем проведение федеральных расследований, но это исключительный случай. Расследование продолжается, поэтому сегодня я не смогу рассказать все детали на этом открытом заседании. Я прошу вас не спекулировать на том, что сегодня я могу отказаться от ответа на некоторые вопросы. Мы не можем подвергать опасности фигурантов наших расследований. Это сложная работа, и мы пока не знаем точной даты окончания следствия”, — заявил он.

Он отметил, что расследование, в частности, касается ”приближенных” к предвыборной кампании Дональда Трампа.