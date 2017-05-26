ФБР проверяет связи зятя Трампа Джареда Кушнера в рамках "российского расследования"

ФБР проверяет связи зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера в рамках "российского расследования", сообщает NBCNews со ссылкой на ряд анонимных источников в администрации США. Информацию об интересе ФБР к Кушнеру подтвердили также источники The Washingot Post.

По данным телеканала, следствие считает, что Кушнер может располагать важной для них информацией. NBC подчеркивает: это не значит, что его в чем-либо подозревают или же намерены предъявить обвинения.

Телеканал также утверждает, что следствие относит Кушнера в иную категорию, нежели бывших советников Трампа Пола Манафорта и Майкла Флинна, связи которых являются предметом расследования. Людьми из окружения Трампа конгресс, ФБР и Минюст интересуются в связи с возможным влиянием России на предвыборную кампанию в США, когда были преданы гласности утечки из предвыборного штаба Хиллари Клинтон, а Трамп неоднократно позитивно отзывался о российском президенте.

На прошлой неделе газета The Washington Post сообщала, что в рамках расследования, которое в качестве спецпрокурора возглавил экс-глава ФБР Роберт Мюллер, собираются допрашивать лицо из ближнего круга президента Трампа. Газета в своей статье назвала анонима "подозреваемым" (person of interest). NBC отмечает, что у формулировки нет определенного юридического значения.

NBC не располагает информацией, какие именно контакты Кушнера интересны следователям. Но напоминает, что тот встречался в декабре прошлого года с послом России в США Сергеем Кисляком, а также главой "Внешэкономбанка" Сергеем Горьковым. В ВЭБе заявили, что это произошло в ходе общих road show новой стратегии ВЭБа и обсуждения банков развития.

В конце марта газета The New York Times утверждала, что в конгрессе Кушнера намерены опросить по делу о связях с Россией. На тот момент в Белом доме изданию заявили, что Федеральное бюро расследований США не проводило каких-то бесед на этот счет с зятем президента. 10 мая глава ФБР Джеймс Коми был неожиданно уволен указом Трампа. На следующий день NYT сообщила, что Коми намеревался расширить "российское расследование" и запрашивал на это дополнительные ресурсы.

Джаред Кушнер — муж дочери президента США Иванки Трамп, которая стала советником Трампа на общественных началах, получив доступ к секретной информации и телефон правительственной связи.

Кушнер занимался строительством недвижимости в Нью-Йорке. Бизнесмен играл важную роль в президентской кампании, а после инаугурации Трампа был назначен старшим советником президента США.

Кушнер готов рассказать конгрессу о встречах с россиянами

Старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер готов выступить перед членами конгресса США и рассказать им о своих встречах с представителями РФ.

С таким заявлением выступил в четверг адвокат Кушнера Джейми Горелик после того, как стало известно, что ФБР проводит в отношении зятя Трампа проверку: "Кушнер ранее выражал желание добровольно поделиться с конгрессом тем, что ему известно об этих встречах… Он сделает то же самое, если с ним свяжутся по поводу любого другого расследования". (Цитата по ТАСС.)