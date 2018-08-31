31.08.2018, 09:00

ФБК Навального нашел у тещи главы пенсионного фонда дачу за 240 млн рублей

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Коммерческий текст
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фото иллюстративноеFoto: Iliya Pitalev, Sputnik

Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, опубликовал расследование о недвижимости главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова и его семьи. Ее нынешнюю стоимость в ФБК оценили почти в 1 млрд рублей.

Правда, по мнению экспертов, стоимость одного из объектов недвижимости может быть завышена, и в таком случае общая стоимость имущества семьи Дроздова может составлять больше 800 млн рублей.

Половина стоимости приходится на недвижимость жены Дроздова. Сам чиновник и его супруга за последние 9 лет задекларировали доходы примерно в 10 раз меньше — на сумму 78,7 млн рублей.

Дроздов пока не комментировал выводы ФБК. Прежние расследования фонда Навального, касающиеся имущества Дроздова, в ПФР называли ложными и наносящими ущерб деловой репутации.

В центре Москвы

Самый дорогой объект недвижимости, о котором пишет ФБК — семикомнатная квартира площадью 335,5 кв. метров в элитном жилом комплексе "Мастер и Маргарита" в Малом Козихинском переулке. "Сегодня, исходя из средней стоимости за метр на Циане, она стоит в районе 490 миллионов рублей", — пишет ФБК. В такую же сумму в конце июля квартиру оценило издание "Собеседник".

Впервые о дорогостоящей квартире главы Пенсионного фонда ФБК сообщил в октябре 2014 года.

Тогда ФБК оценил ее стоимость в 240 млн рублей. После этой публикации Пенсионный фонд в ответе "Новой газете" подтвердил, что квартира принадлежит семье главы ПФР, но заявил, что она была куплена раньше, чем утверждал ФБК, и "за значительно меньшую сумму".

Как следует из данных Росреестра, квартира записана на жену Дроздова, Демчинскую Ольгу Валерьевну (46%) и двух его детей — Андрея Антоновича Дроздова (27%) и Анну Антоновну Дроздову (27%). Как минимум с июня 2008 года квартира была в собственности у семьи — согласно выписке, 30 июня 2008 года ею полностью владела Ольга Демчинская. До этого квартира принадлежала кипрскому офшору, конечных бенефициаров которого установить не удалось. В марте 2009 года Демчинская поделилась долями с детьми.

По данным деклараций Дроздова, квартира аналогичной площади есть у него в пользовании, а у жены и детей — в собственности.

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ФБК утверждает, что семья Дроздова владеет и двумя машиноместами в этом же доме, расследователи оценили их стоимость в 4 млн рублей каждое.

Дроздов почти всю свою трудовую карьеру был чиновником. Он пришел в минфин сразу после окончания вуза в 1986 году. В середине 1993-1994 годах работал начальником управления в "Рострабанке", а после этого снова вернулся в минфин.

Председателем ПФР он был назначен в 2008 году.

Согласно декларации Дроздова за 2017 год, он заработал около 4 млн рублей, его жена — почти 5 млн рублей. У самого Дроздова в индивидуальной собственности два земельных участка общей площадью более 4 тыс. кв. м, один участок в долевой собственности, жилой дом, машиноместо, жилое строение, половина гаража. В пользовании у Дроздова дача (126,6 кв. м) и квартира (335,5 кв. м).

У жены Дроздова в долевой собственности земельный участок, квартира и два гаража. Она также владеет двумя автомобилями — "Мерседес-Бенц GL350" и "Лексус LC 460". ФБК оценил эти машины в 12 млн рублей.

Несовершеннолетний ребенок, указанный в декларации, владеет долями земельного участка и квартиры.

Семья Дроздова владеет и двумя квартирами в центре Москвы на улице Долгоруковская недалеко от Садового кольца площадью почти по 90 кв. метров каждая, которые ФБК оценили в 60 млн рублей. Одна из них принадлежала Дроздову и его жене, а в конце 2007 года они передали ее Ольге Дроздовой, которую ФБК называет матерью чиновника.

Другая квартира в том же доме записана на Валерия Демчинского, который приходится главе ПФР зятем, считает ФБК.

Дача с видом на Ротенберга

ТОП

Кроме этого, как утверждает ФБК, у семьи Дроздова имеется и загородная недвижимость, о которой раньше не было известно. В расследовании говорится, что семья чиновника якобы владеет домом и участком в Московской области в Одинцовском районе недалеко от деревень Дарьино и Таганьково. По данным ФБК, супруга Дроздова Ольга в 2006 году получила там в собственность участок земли площадью 33 сотки, а позже, в 2009 году, и дом площадью 617,4 кв. м. Эту недвижимость ФБК оценил в 400 млн рублей.

Но эксперты оценивают его дешевле. По оценке агентства недвижимости Vesco Group, этот дом, если в нем сделан дорогой ремонт, может стоить около 240 млн рублей (с учетом износа).

В конце 2009 года Ольга Демчинская подарила это имущество Наталии Андреевне Демчинской, которую ФБК называет ее матерью. В декларации чиновника дача не появлялась, хотя первую свою декларацию он опубликовал по итогам 2009 года, когда чиновников впервые обязали раскрывать доходы.

Один из ближайших соседей семьи Дроздова по даче — Борис Ротенберг, детский друг Владимира Путина, совладелец банка "Северный морской путь".

Русская служба Би-би-си отправила запрос о недвижимости семьи Антона Дроздова в пресс-службу ПФР, но ответа пока не поступило.

Хватит на 6 дней

В своем обращении к россиянам по поводу пенсионной реформы Путин сказал, что в качестве альтернативы повышению пенсионного возраста рассматривалась продажа недвижимого имущества Пенсионного фонда. До этого в соцсетях появлялись фотографии принадлежащих ПФР роскошных зданий. Всю стоимость недвижимости ПФР президент оценил в 120 млрд рублей. "Они [ПФР] слишком размахнулись со своими апартаментами. Людей это раздражает. И я это также поддерживаю", — сказал Путин.

Но суммы от продажи имущества ПФР, по словам Путина, хватит лишь на 6 дней выплаты пенсий, поэтому к этой мере правительство прибегать не будет.

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