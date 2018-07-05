05.07.2018, 11:30

Файлы Google Docs оказались доступны в "Яндексе". Что случилось?

 (1)
bbcrussian.com
EST 2
Google
GoogleFoto: Ester Vaitmaa

В поисковой выдаче "Яндекса" появились документы пользователей сервиса Google Docs, в том числе содержащие приватную информацию. На то, что файлы оказались в публичном доступе, обратили внимание российские интернет-пользователи. "Яндекс" заявил, что сообщил о проблеме в Google. Что известно на данный момент?

С чего все началось

Вечером в среду, 4 июля, пользователи рунета обнаружили, что при выборе области поиска "docs.google.com" в поисковике "Яндекса" можно найти документы Google Docs, в которых содержится информация, похожая на персональные данные.

Так, с помощью "Яндекса" можно было найти текстовые файлы или таблицы Google Docs по запросу "пароли" или "откаты". Среди прочего, в них содержались данные с именами, фамилиями, номерами телефонов и адресами электронной почты.

Пользователи также заметити, что поиск по Google Docs и "Google Диск" был доступен не только у "Яндекса" — искать содержащиеся на этих сервисах документы можно было и с помощью расширенного поиска в Google.

Около 01:00 по Москве поиск по Google Docs в "Яндексе" прекратился.

В Google пока ситуацию не комментировали.

Что говорят в "Яндексе"

В официальном комментарии, который распространила пресс-служба "Яндекса", говорится, что поисковик индексирует всю открытую часть интернета — то есть те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля.

"Страницы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt, "Яндекс" не индексирует, даже если они находятся в открытой части интернета" — цитирует сообщение компании The Bell.

Почему сейчас

Как отмечает издание, из сообщения "Яндекса" не понятно, почему поисковик начал индексировать документы Google Docs именно в среду. Однако уточняется, что в компании обратили внимание на проблему после того, как в службу поддержки начали поступать жалобы от пользователей.

В "Яндексе" также сообщили, что служба безопасности компании "связывается с коллегами из Google, чтобы обратить их внимание на то, что в этих файлах может оказаться приватная информация".

Как это устроено

В Google Docs есть несколько уровней настройки приватности. По умолчанию к документу имеет доступ только сам пользователь, однако настройки можно изменить. Чтобы файлы не оказались в поисковой выдаче, нужно установить "доступ по приглашению".

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В свете роста цен на электроэнергию: что делать потребителю — менять пакет или нет?

05.07.2018
В этом году биржевая стоимость электричества существенно выросла. Кроме того, согласно прогнозам, к зиме цены вырастут еще на треть. Как поступить в данной ситуации потребителю? Есть ли смысл менять биржевой пакет и фиксировать цену на какой-нибудь более длительный промежуток времени?
Подробнее

Нарвскому городскому собранию грозит роспуск из-за незнания законов?

05.07.2018
Нарвское городское собрание в конце июня лишилась председателя, так как занимавший эту должность центрист Александр Ефимов был окончательно признан виновным в мошенничестве и лишен депутатского мандата, а следовательно и данного поста. В руководстве приграничным городом таким образом возник некий "вакуум власти", который при реализации "черного сценария" может окончиться роспуском депутатского корпсуа. Причем по вине представителей властного большинства, которые в силу недостаточного знания законов не изъявляют желания созывать внеочередное заседания выборного органа.
Подробнее


Свен Сестер предлагает положить конец русскоязычному образованию: сады и школы должны быть на 100% эстоноязычными

05.07.2018
Член партии Отечество и председатель экономической комиссии Рийгикогу Свен Сестер в своем мнении в Eesti Päevaleht порассуждал на тему интеграции и предложил выход из сложившейся ситуации: полностью эстоноязычное образование начиная с детского сада.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Файлы Google Docs оказались доступны в "Яндексе". Что случилось?

05.07.2018
В поисковой выдаче "Яндекса" появились документы пользователей сервиса Google Docs, в том числе содержащие приватную информацию. На то, что файлы оказались в публичном доступе, обратили внимание российские интернет-пользователи. "Яндекс" заявил, что сообщил о проблеме в Google. Что известно на данный момент?
Подробнее

Замглавы МВД Британии заявил о непричастности России к отравлению в Эймсбери

05.07.2018
Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что, по предварительной информации, российская сторона не имеет отношения к отравлению в Эймсбери, передает РИА ”Новости” со ссылкой на BBC Radio 4 Today.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €
-15% Meeste käekell Police CONTACT PL.14537JSU/02A
189,- €
160,65 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Jaipur
69,- €
27,60 €
-10% Meeste käekell Swiss Military Hanowa 06-4224.04.003
442,80 €
398,52 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €




ПРИЗЫВ: Трудности с интеграцией — явление распространенное? Поделитесь своим опытом!

05.07.2018
Переехавшая из России в Эстонию Евгения Чирикова обратилась к президенту Керсти Кальюлайд, подняв вопрос проблем с интеграцией. Имели ли вы подобный опыт, с какими трудностями сталкивались? Поделитесь своими историями!
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ