Файлы Google Docs оказались доступны в "Яндексе". Что случилось?

В поисковой выдаче "Яндекса" появились документы пользователей сервиса Google Docs, в том числе содержащие приватную информацию. На то, что файлы оказались в публичном доступе, обратили внимание российские интернет-пользователи. "Яндекс" заявил, что сообщил о проблеме в Google. Что известно на данный момент?

С чего все началось

Вечером в среду, 4 июля, пользователи рунета обнаружили, что при выборе области поиска "docs.google.com" в поисковике "Яндекса" можно найти документы Google Docs, в которых содержится информация, похожая на персональные данные.

Так, с помощью "Яндекса" можно было найти текстовые файлы или таблицы Google Docs по запросу "пароли" или "откаты". Среди прочего, в них содержались данные с именами, фамилиями, номерами телефонов и адресами электронной почты.

Пользователи также заметити, что поиск по Google Docs и "Google Диск" был доступен не только у "Яндекса" — искать содержащиеся на этих сервисах документы можно было и с помощью расширенного поиска в Google.

Около 01:00 по Москве поиск по Google Docs в "Яндексе" прекратился.

В Google пока ситуацию не комментировали.

Что говорят в "Яндексе"

В официальном комментарии, который распространила пресс-служба "Яндекса", говорится, что поисковик индексирует всю открытую часть интернета — то есть те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля.

"Страницы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt, "Яндекс" не индексирует, даже если они находятся в открытой части интернета" — цитирует сообщение компании The Bell.

Почему сейчас

Как отмечает издание, из сообщения "Яндекса" не понятно, почему поисковик начал индексировать документы Google Docs именно в среду. Однако уточняется, что в компании обратили внимание на проблему после того, как в службу поддержки начали поступать жалобы от пользователей.

В "Яндексе" также сообщили, что служба безопасности компании "связывается с коллегами из Google, чтобы обратить их внимание на то, что в этих файлах может оказаться приватная информация".

Как это устроено

В Google Docs есть несколько уровней настройки приватности. По умолчанию к документу имеет доступ только сам пользователь, однако настройки можно изменить. Чтобы файлы не оказались в поисковой выдаче, нужно установить "доступ по приглашению".