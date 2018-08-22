Facebook ввел систему оценки благонадежности пользователей



Уточняется, что в компании готовили данную систему с прошлого года.

Руководитель департамента по борьбе с дезинформацией Тесса Лионс заявила, что шкала разработана в рамках борьбы с фейковыми новостями.

Ранее сообщалось, что Facebook в рамках борьбы с распространением недостоверной информации в своей социальной сети удалила ряд страниц, связанных в том числе с Россией и Ираном.