22.08.2018, 16:41

Facebook ввел систему оценки благонадежности пользователей

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Gazeta.ru
EST
Silicon Valley
Silicon ValleyFoto: Hans Lõugas

Социальная сеть Facebook ввела систему оценку репутации пользователей, определяя степень благонадежности по шкале от нуля до одного. Об этом сообщает The Washington Post.


Уточняется, что в компании готовили данную систему с прошлого года.

Руководитель департамента по борьбе с дезинформацией Тесса Лионс заявила, что шкала разработана в рамках борьбы с фейковыми новостями.

Ранее сообщалось, что Facebook в рамках борьбы с распространением недостоверной информации в своей социальной сети удалила ряд страниц, связанных в том числе с Россией и Ираном.

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