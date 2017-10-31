Facebook, Twitter и Google обнародовали данные по предполагаемому вмешательству РФ в выборы в США

Facebook, Twitter и Google предоставят конгрессу США подробную информацию о предполагаемом вмешательстве России в ноябрьские выборы при помощи размещения политического контента через соцсети, сообщает Bloomberg.

На слушаниях в сенате, намеченных на вторник, 31 октября, юрист Facebook Колин Стретч расскажет, что посты, которые продвигала Россия, за последние два года увидели 126 млн американцев (около 40% населения страны). По данным соцсети, пророссийский контент разрабатывался и продвигался Агентством интернет-исследований, также известным как "фабрика троллей".

Как передает агентство Reuters, связанные с Россией пользователи разместили в Facebook за два года — с июня 2015-го по август 2017-го — около 80 тыс. объявлений, которые должны были повлиять на политические взгляды американцев.

За месяц до выборов в США, в октябре 2016 года, соцсеть заблокировала 5,8 млн поддельных аккаунтов. Также было удалено 170 аккаунтов в Instagram, в которых появилось 120 тыс. публикаций.

О причастности российского Агентства интернет-исследований к продвижению политического контента через YouTube заявила и компания Google. В общей сложности в Google насчитали 17 каналов, предположительно связанных с действиями российской стороны. На них было опубликовано 1108 видеороликов общей длительностью 43 часа. С июня 2015 года по ноябрь 2016 года на этих каналах зафиксировано 309 тыс. просмотров.

Все каналы, заподозренные в распространении политической рекламы в интересах России, были заблокированы. Полное расследование, посвященное вмешательству России в выборы президента США, компания опубликовала в своем блоге.

По данным Twitter, с Агентством интернет-исследований было связано 2752 аккаунта. Эти страницы были также заблокированы, информация о них передана конгрессу.

ООО "Агентство интернет-исследований" является одним из юридических лиц, под которым действует российская "фабрика троллей". Как отмечает РБК, за два года расходы "фабрики троллей" в США составили 2,3 млн долларов. Эта структура занималась созданием и продвижением в социальных сетях сообществ, посвященных расовым вопросам, ущемлению прав меньшинств и политическим проблемам в США.

Расследование по поводу предполагаемого вмешательства России в выборы в США началось весной 2017 года, им руководит спецпрокурор Роберт Мюллер. Накануне стало известно, что экс-главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу были предъявлены обвинения по 12 пунктам, в том числе в отмывании денег и тайном сговоре. В тот же день они были помещены под домашний арест. В Москве отрицают все обвинения во вмешательстве в выборы в других странах.