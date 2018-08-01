01.08.2018, 19:15

Facebook и Instagram покажут, сколько времени пользователи проводят в соцсетях


NEWSru.com
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Facebook
FacebookFoto: Dominic Lipinski, PA Wire/PA Images

Социальная сеть Facebook и принадлежащий ей сервис Instagram объявили о внедрении функционала, который позволит пользователям контролировать, сколько времени они проводят в соцсетях и как его тратят. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Instagram.

"Сегодня мы объявляем о запуске новых механизмов, которые помогут пользователям Instagram и Facebook грамотно распределять свое время. Это панель управления активностью, ежедневная "напоминалка", а также новый способ ограничить поток оповещений", — цитирует сообщение ТАСС.

Настроить функцию контроля времени можно в меню настроек каждого из приложений. Далее пользователям Instagram нужно выбрать вкладку "Ваша активность", а пользователям Facebook — "Ваше время на Facebook". В этих вкладках можно будет увидеть, сколько времени пользователь провел в соцсети за день, а также установить ежедневную "напоминалку", которая будет сообщать о превышении заданного лимита времени. Наконец, в меню можно будет на определенный срок отключить push-уведомления приложения.

В сообщении подчеркивается, что в разработке новых механизмов контроля принимали участие психологи, а в их основу легли пожелания самих пользователей.

Отметим, что похожий функционал появится в последних версиях мобильных платформ iOS и Android. Кроме того, в мае этого года в мобильное приложение видеохостинга YouTube была внедрена система контроля времени — при длительном просмотре роликов приложение напоминает пользователям о необходимости сделать перерыв.

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