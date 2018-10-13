Facebook: хакеры получили данные почти 30 миллионов пользователей в сентябрьской кибератаке



Как показало расследование, сперва хакеры получили доступ к ключам доступа 400 тысяч пользователей; злоумышленникам были видны их записи, список друзей и групп, имена последних собеседников в мессенджере и иногда содержание некоторых сообщений, пишет Медуза.

Затем они похитили ключи доступа к аккаунтам 30 миллионов человек из числа друзей тех 400 тысяч. У 15 миллионов из них хакеры увидели имена и контактные данные, у еще 14 — также пол, язык, статус отношений, работу, образование используемый гаджет и другие данные. Доступа к данным еще миллиона пользователей хакеры не получили.