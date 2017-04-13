ЕВС окончательно подтвердил, что Россия не будет участвовать в ”Евровидении-2017”

Европейский вещательный союз (ЕВС) окончательно подтвердил, что Россия не будет принимать участие в ”Евровидении” в 2017 году, сообщает RT.

”После официального подтверждения, что участнику ”Евровидения” от России Юлии Самойловой не будет разрешено въехать в Киев для участия в конкурсе, ЕВС официально предложил два альтернативных варианта Первому каналу, пытаясь найти решение, которое позволило бы России принять участие в этом году”, — говорится в письме ЕВС.

Как сообщили организаторы, было предложено два варианта решения проблемы: видеотрансляция или замена артиста от России.

”К сожалению, оба предложения были отвергнуты Первым каналом, и теперь они объявили, что не намерены транслировать конкурс ”Евровидение-2017”. К сожалению, это означает, что Россия не сможет участвовать в конкурсе в этом году”, — отметили в ЕВС.

Ранее Первый канал отказался транслировать ”Евровидение-2017”.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чрезвычайно неудачным решение Киева о запрете на въезд российской участницы.