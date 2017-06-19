Евросоюз продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя

Евросоюз на год продлил санкции против Крыма и Севастополя. Это формальное решение приняли в понедельник главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе, сообщает сайт Совета ЕС.

"Ограничительные меры против Крыма и Севастополя продлены до 23 июня 2018 года", — говорится в заявлении пресс-службы.

Санкции в отношении Крыма и Севастополя продлены на год без обсуждения; более того, заявление Совета ЕС было опубликовано еще до того, как министры всех 28 стран ЕС прибыли на переговоры, сообщает ТАСС. Соответствующее политическое решение было согласовано 6 июня на встрече послов 28 стран ЕС в Брюсселе.

Санкции в отношении Крыма включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории Крыма, в том числе приобретение недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, например туристических. Европейским судам запрещен вход в крымские порты, за исключением экстренных ситуаций.

В Крым запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи природных ресурсов, запрещено также оказание любых технических услуг компаниям, работающим в этих секторах.