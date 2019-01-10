Евросоюз призывает Россию освободить незаконно удерживаемых украинцев

Брюссель ожидает, что в России будут отпущены на свободу задержанные в Керченском проливе украинские моряки, а также Павел Гриб и Эдем Бекиров, которым необходима медпомощь.
Европейский Союз призвал Россию отпустить задержанных в Керченском проливе украинских моряков и других граждан Украины, которые, по утверждению Брюсселя, также удерживаются незаконно. "Все граждане Украины, которые незаконно удерживаются на Крымском полуострове и в РФ, а также экипаж судов, задержанных Россией 25 ноября, должны быть немедленно освобождены", — говорится в сообщении Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS), опубликованном на ее сайте в четверг, 10 января.
Между тем ФСБ просит продлить срок содержания под стражей украинских моряков, сообщил ТАСС адвокат одного из них — Сергея Бадамшина. По его словам, Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста 15 января.
ЕС обеспокоен задержанием Павла Гриба и Эдема Бекирова
В заявлении EEAS назван, в частности, 20-летний Павел Гриб, который был задержан в Беларуси в августе 2017 года, так как, по версии следователей, в соцсетях убеждал 17-летнюю Татьяну Ершову из Сочи заложить самодельное взрывное устройство в школе. Брюссель призывает "немедленно" освободить молодого человека и обеспечить ему доступ к украинским врачам для оказания необходимой медпомощи, как этого ранее потребовал Европейский суд по правам человека.
ЕС также призывает к "немедленному" освобождению крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, подозреваемого в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. Он был задержан российскими властями в декабре 2018 года при въезде в аннексированный Крым, где планировал посетить родственников. Брюссель ожидает, что Бекирову также будет оказана медпомощь, в которой он нуждается.
Евросоюз напоминает, что не признает аннексию Крыма и Севастополя и требует обеспечить допуск на их территорию независимых правозащитников.