Евросоюз призывает Россию освободить незаконно удерживаемых украинцев

В заявлении EEAS назван, в частности, 20-летний Павел Гриб, который был задержан в Беларуси в августе 2017 года, так как, по версии следователей, в соцсетях убеждал 17-летнюю Татьяну Ершову из Сочи заложить самодельное взрывное устройство в школе. Брюссель призывает "немедленно" освободить молодого человека и обеспечить ему доступ к украинским врачам для оказания необходимой медпомощи, как этого ранее потребовал Европейский суд по правам человека.

ЕС также призывает к "немедленному" освобождению крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, подозреваемого в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. Он был задержан российскими властями в декабре 2018 года при въезде в аннексированный Крым, где планировал посетить родственников. Брюссель ожидает, что Бекирову также будет оказана медпомощь, в которой он нуждается.

Евросоюз напоминает, что не признает аннексию Крыма и Севастополя и требует обеспечить допуск на их территорию независимых правозащитников.