Евросоюз принял решение о санкциях против России

Глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Евросоюз принял решение о введении санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе, передает РИА ”Новости”.
”Решение уже принято на соответствующем уровне”, — рассказала Кнайсль агентству.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Германия поддерживает санкции против России, они должны быть согласованы.
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
В ФСБ России сообщили, что ”на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование”. ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.