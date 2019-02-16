Евросоюз принял решение о санкциях против России

”Решение уже принято на соответствующем уровне”, — рассказала Кнайсль агентству.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Германия поддерживает санкции против России, они должны быть согласованы.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что ”на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование”. ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.