Евросоюз поменял формулировки в обосновании санкций против Ротенберга

Евросоюз скорректировал мотивировку включения в санкционный список бизнесмена Аркадия Ротенберга, оспаривавшего аргументы ЕС в суде.

Совет ЕС одобрил решение 25 июля, в среду оно опубликовано в официальном журнале Евросоюза, передает "Интерфакс".

В первоначальной редакции обоснование начиналось с того, что Ротенберг — "давний знакомый президента Путина и его бывший спарринг-партнер по дзюдо". Новая формулировка — "известный российский бизнесмен, который имеет тесные личные связи с президентом Путиным". В первой редакции утверждалось, что свое состояние Ротенберг нажил в период пребывания Путина у власти, а его "экономический успех" связан с "благосклонным" отношением лиц, принимающих решения, в особенности в сфере госконтрактов. "Он извлек выгоду из близких отношений с лицами, принимающими решения, получив важные контракты от государства и госпредприятий. Его компании, в частности, получили несколько высокодоходных контрактов в рамках подготовки к Олимпийским играм в Сочи", — утверждал ЕС.

В новой версии ЕС ограничивается такой формулировкой: "Начиная с марта 2014 года (то есть с периода присоединения Крыма к РФ — ИФ), Ротенберг, или его компании, получили госконтракты на сумму свыше $7 млрд. В 2015 году Ротенберг возглавил ежегодный рейтинг госконтрактов по их суммарной стоимости, получив контракты от российского правительства на 555 млрд рублей". "Многие из этих контрактов получены без формальных конкурентных процедур", — говорится в новом обосновании, при этом ЕС больше не утверждает, что компании Ротенберга пользовались административным ресурсом.

В обосновании включения в санкционный список осталось участие компании Ротенберга "Стройгазмонтаж" в строительстве Керченского моста, а также упоминание проекта "Детям России: адрес — Крым", реализованного ИД "Просвещение" (в мотивировке сказано, что предприниматель возглавляет его совет директоров, представитель Ротенберга сообщил "Интерфаксу", что в июне текущего года он вышел из совета, продав акции "Просвещения").

Ротенберг подпал под санкции ЕС в июле 2014 года. В октябре того же года он обжаловал это решение в суде ЕС, обратив внимание, в частности, на расплывчатое и неточное обоснование введения санкций. В минувшем ноябре суд признал, что ЕС, принимая решение о включении Ротенберга в санкционный список в 2014 году, не смог должным образом обосновать это решение. При этом ограничительные меры в отношении Ротенберга начиная с марта 2015 года были признаны законными.