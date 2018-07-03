03.07.2018, 08:50

Евросоюз открыл против Польши новое дело. Ее могут лишить субсидий ЕС

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bbcrussian.com
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poola lipp
poola lippFoto: KACPER PEMPEL, REUTERS

Еврокомиссия открыла против Польши второе расследование по поводу польской судебной реформы — на этот раз из-за закона о Верховном суде, который вступает в силу с 3 июля. Брюссель считает, что правящая партия подрывает независимость судебной системы, и в теории это грозит Польше лишением права голоса и субсидий ЕС.

В декабре прошлого года Еврокомиссия уже инициировала против Польши процедуру по статье 7 Лиссабонского договора — тот шаг касался первой части судебной реформы.

И польская оппозиция, и Брюссель полагают, что правящая в Польше с 2015 года партия "Право и справедливость" (ПиС) хочет подчинить себе судебную систему, чтобы укрепиться у власти.

Чем именно недоволен ЕС

Новый закон о Верховном суде позволит президенту произвольно сместить или переназначить часть его судей.

"Согласно закону, нынешние судьи смогут заявить о желании, чтобы президент продлил их мандат; мандат может быть продлен на три года […] Критерии, по которым президент будет принимать решение, не установлены. Нет и юридической возможности пересмотра этого решения", — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Что касается предыдущих законов из судебного пакета — они были приняты прошлым летом, — то Еврокомиссия требует отмены нескольких положений, которые, по ее мнению, подчиняют судебную систему правящей партии и нарушают принцип разделения властей.

Одно из этих положений дает министру юстиции право назначать и увольнять председателей судов.

Другое наделяет парламент правом назначать 15 из 25 членов Национального судебного совета. Этот орган, в свою очередь, имеет право назначать судей. При этом ПиС принадлежит большинство в парламенте.

Что отвечает Варшава

Представители ПиС заверяют, что Польша верна принципу верховенства закона, и реформа судов его только укрепляет.

Лидеры правящей партии говорят, что судебная система страны очень нуждается в реформе. Она, по их словам, неэффективна, коррумпирована, и к тому же в ней до сих пор остаются люди, работавшие еще со времен социализма.

Как сообщал корреспондент Би-би-си в Польше, по данным одного из опросов, 81% поляков согласны с тем, что судебная система нуждается в реформах. Правда, поляков не спрашивали, поддерживают ли они именно такой вариант реформы.

Что грозит Польше

В теории — суд, лишение права голоса и доли в субсидиях Евросоюза. На практике — пока лишь нотации и увещевания.

Согласно процедуре, Европейский совет на уровне министров может по предложению Еврокомиссии обсудить претензии к стране и дать той рекомендации, как устранить нарушения общеевропейских правил.

Если же страна отказывается это делать, тогда саммит Евросоюза может ввести против нее санкции в виде временного — до устранения причин — лишения права голоса.

Сама обвиняемая страна при этом в голосовании на саммите не участвует, но остальные страны ЕС должны принять решение о санкциях консенсусом. А у Польши в ЕС есть по крайней мере один союзник: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что заблокирует попытки наказать Варшаву.

В итоге процедура, запущенная в декабре, пока ни к чему осязаемому не привела. В конце июня в Брюсселе прошли так называемые "дисциплинарные слушания" по польскому вопросу с участием представителей правительства Польши, правительств остальных стран ЕС и Еврокомиссии. Стороны ни о чем не договорились и пообещали продолжить переговоры.

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