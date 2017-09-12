Евросоюз не признает выборы в Крыму и Севастополе

Европейский союз не признает состоявшиеся 10 сентября выборы в Крыму и Севастополе. Об этом говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних дел, опубликованном на сайте организации.

"Евросоюз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Любой, кто претендует на звание "представителя" Крыма или Севастополя, не будет признаваться таковым, так как эти территории принадлежат Украине", — отметили в Брюсселе. ЕС "остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", заверили в дипмиссии.

10 сентября в Севастополе прошли первые в истории города выборы губернатора — исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Овсянников победил с результатом 71,12% голосов.

Кроме того, на 17 из 184 участков состоялись дополнительные выборы в депутаты городского Законодательного собрания. Помимо прочего, в единый день голосования в Крыму выбирали депутатов регионального парламента в двух округах: округе N9 — в Войковском районе Керчи и округе N12 — в Ленинском районе, отмечает ТАСС. Победителями в обоих округах стали представители партии "Единая Россия".

Еще до голосования в России такую позицию Евросоюза в отношении выборов в Крыму анонсировала пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич.

Свой протест России в связи с выборами в Крыму также выразил Киев. Избирательные процессы на полуострове официальный представитель украинского МИДа Марьяна Беца назвала "грубым нарушением Россией международного права и законов Украины". Украинское внешнеполитическое ведомство призвало западные страны и международные организации расширить в связи с выборами в Крыму санкции против России.