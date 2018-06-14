14.06.2018, 13:27

Евроремонт, тирамису и пиво: Навальный вышел на свободу и рассказал о подготовке спецприемников к ЧМ-2018

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NEWSru.com
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Евроремонт, тирамису и пиво: Навальный вышел на свободу и рассказал о подготовке спецприемников к ЧМ-2018
Instagram /@navalny

Российский оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утром 14 июня покинул спецприемник, в котором он провел 30 суток ареста, сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

Фото оппозиционера, выходящего с территории второго спецприемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, появилось в Сети.

"Всем привет. Я снова с вами после 30-суточной командировки. Ужасно рад быть на свободе", — написал Навальный в своем аккаунте в Instagram. Оппозиионер добавил, что за время ареста прочитал много книг, а также поделился с аудиторией тем, как подготовили спецприемник к Чемпионату мира по футболу, который 14 июня стартует в РФ.

"Во всех камерах зафигачили евроремонт. Решетки покрасили. Вместо дыр в полу (уж извините за такие подробности) поставили унитазы. В прогулочном дворе поставили ворота и раздали настоящие футбольные мячи", — рассказал он.

Также, по словам Навального, арестантов стали лучше кормить. Так, в меню местной столовой появилось тирамису и импортное пиво, правда, безалкогольное. Разносит меню официант — курсант из школы милиции. При этом заключеные могут выбрать себе обед из двух предложенных вариантов.

Также в спецприемнике появились стажерки из числа студентов Института иностранных языков им. Мориса Тореза. По словам Навального, их набрали для общения с иностранцами, так как сами правоохранители иностранных языков не знают. "Пока иностранцев нет, студенткам скучно, они громко жалуются и требуют массовых арестов, чтобы завести знакомства", — добавил он.

"Самая чума. В камеры установили здоровенные ЖК-экраны, чтобы арестанты могли смотреть матчи чемпионата. Каждому, кто выходит дают подарок: книжечку с законами и домино (или нарды) с символикой чемпионата. Я выбрал нарды", — уточнил Навальный.

Оппозиционер предположил, что "видимо власти не исключают, что придется арестовывать за дебош пьяных английских фанатов и не хотят ударить в грязь лицом".

Он также заметил, что желающим воспользоваться новшествами следует поторопиться, чтобы попасть под арест до окончания мундиаля, так как затем "золотая карета превратится в тыкву".

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