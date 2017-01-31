Европейский суд одобрил отказ в убежище пособникам террористов

Европейский суд в Люксембурге постановил, что страны ЕС могут отказывать тем просителям убежища, кто был уличен в причастности к деятельности террористических групп.

Это рекомендательное решение высшая судебная инстанция Евросоюза вынесла в связи с делом марокканца Мустафы Лоунани, который просил об убежище в Бельгии. Суд решил, что хотя Лоунани сам не совершал террористических нападений, доказано, что он был вовлечен в деятельность связанной с "Аль-Каидой" группировкой "Марокканская исламская боевая группа" (обе включены в список ООН как террористические организации и запрещены во многих странах).

Как установил ранее суд Бельгии, проситель убежища обязался оказывать группировке помощь в получении поддельных паспортов и вербовке боевиков, готовых отправиться в Ирак.

В решении суда говорится, что в предоставлении убежища можно отказать в том числе и тем лицам, которые, как Лоунани, каким-либо образом были вовлечены в процесс вербовки боевиков или помогали пересечь границу террористам, планировавшим нападения.

Мустафа Лоунани, обращаясь с просьбой о предоставлении убежища, пояснил, что не хочет возвращаться на родину, так как боится преследования. По его словам, в Марокко его будут считать джихадистом и радикальным исламистом.

Ранее суд Бельгии приговорил Лоунани к шести годам тюрьмы за участие в деятельности ячейки "Марокканской исламской боевой группы" в Бельгии. В решении суда отмечается, что группировка, в работу которой был вовлечен подсудимый, находится в "черном списке ООН" с 2002 года.