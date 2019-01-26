Европейские страны выдвинули ультиматум Венесуэле

Париж, Мадрид и Берлин, а также Лондон готовы признать Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы, если действующий глава государства Николас Мадуро в течение восьми дней не объявит новые выборы, пишут РИА.Новости.
Об этом практически одновременно объявили президент Франции Эммануэль Макрон, испанский премьер Педро Санчес и заместитель официального представителя правительства Германии Мартина Фиц.
"Народ Венесуэлы должен иметь возможность свободно определиться со своим будущим. Если о проведении выборов не будет объявлено в течение восьми дней, мы будем готовы признать Гуаидо как президента Венесуэлы для запуска политического процесса", — написал Макрон в Twitter.
Санчес и Фиц выступили с аналогичными заявлениями.
"Мы не хотим ставить или свергать правительство в Венесуэле. Мы хотим демократии и свободных выборов в Венесуэле", — добавил испанский премьер.
Фиц, в свою очередь, подчеркнула, что власти Германии "тесно работают с европейскими партнерами" по ситуации в Венесуэле.
Эти заявления прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Заявления делаются не только идентичные, но даже в одно и то же время", — написала она в Facebook.
Немногим позже к Франции, Германии и Испании присоединилась Великобритания — министр иностранных дел Джереми Хант выступил с тем же заявлением в Twitter. "Настало время для нового пути для терпящего страдания народа Венесуэлы", — добавил он.