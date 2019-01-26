Европейские страны выдвинули ультиматум Венесуэле

Об этом практически одновременно объявили президент Франции Эммануэль Макрон, испанский премьер Педро Санчес и заместитель официального представителя правительства Германии Мартина Фиц.

"Народ Венесуэлы должен иметь возможность свободно определиться со своим будущим. Если о проведении выборов не будет объявлено в течение восьми дней, мы будем готовы признать Гуаидо как президента Венесуэлы для запуска политического процесса", — написал Макрон в Twitter.

Санчес и Фиц выступили с аналогичными заявлениями.

"Мы не хотим ставить или свергать правительство в Венесуэле. Мы хотим демократии и свободных выборов в Венесуэле", — добавил испанский премьер.

Фиц, в свою очередь, подчеркнула, что власти Германии "тесно работают с европейскими партнерами" по ситуации в Венесуэле.

Эти заявления прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.