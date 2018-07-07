Европейская погранслужба предупредила о новом маршруте беженцев в Европу

Глава Европейской пограничной службы Frontex Фабриче Леджери рассказал, как можно бороться с нелегальным провозом мигрантов в ЕС.

Директор Европейской погранслужбы Frontex Фабриче Леджери опасается того, что все больше беженцев проникает в Европу по новому маршруту — из Марокко в Испанию. Об этом он заявил в интервью Welt am Sonntag, выдержки из которого издание разместило на своем сайте в субботу, 7 июля.

"Если вы меня спросите, что вызывает у меня на данный момент наибольшее беспокойство, я отвечу: Испания", — отметил он.

Только в июне число случаев нелегального пересечения испанской границы беженцами из стран Африки достигало шести тыс. Примерно в половине из них речь шла о марокканцах, остальные мигранты были выходцами из Западной Африки. "Если цифры на этом направлении продолжат столь же интенсивно расти, как в последнее время, этот маршрут станет ключевым", — добавил глава Frontex.