Европарламент проголосует за более строгие проверки на внешних границах ЕС

Депутаты Европейского парламента на следующей неделе, 16 февраля, проголосуют за директиву, предусматривающую более строгие проверки на внешних границах Евросоюза, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

Директива устанавливает, что личности жителей ЕС и граждан третьих стран при въезде или выезде в/из ЕС в дальнейшем будут проверять по базам данных, содержащих информацию в том числе об утерянных или украденных документах. Об этом сообщила пресс-секретарь Европарламента в Латвии Сигне Знотиня-Знота.

Директива, по которой уже достигнуто неофициальное соглашение с Евросоветом, обязывает страны ЕС обеспечить в ходе проверки, что путешественники не представляют угрозы общественному порядку и внутренней безопасности.

Еврокомиссия представила этот документ в декабре 2015 года в качестве ответа на возрастающую угрозу терроризма в Европе.