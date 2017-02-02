Европарламент проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима

Европарламент в четверг на пленарном заседании проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима при посещении ее гражданами стран "Шенгенской зоны".

На заседании Европарламента, которое транслировали грузинские телеканалы в прямом эфире, было отмечено, что в случае выявления каких-либо нарушений Евросоюз задействует механизм по приостановлению визового режима Грузии.

В ходе состоявшихся дебатов большинство европарламентариев поддержало решение о предоставлении Грузии безвизового режима, но были и те, в частности, депутаты от Великобритании и Голландии, кто посчитал это решение преждевременным.

Ранее член Европарламента, докладчик по Грузии Мария Габриэль заявила журналистам, что из-за необходимости решения ряда технических вопросов граждане республики смогут без виз посещать страны ЕС только с конца марта.

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Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в четверг на специальном брифинге поздравил всех граждан с принятым Европарламентом решением. "Мы увидели в Европарламенте однозначную поддержку Грузии. Мы готовы продолжить усилия по дальнейшему сближению с Европой", — заявил он.

По словам Джанелидзе, отмена виз с ЕС коснется и жителей Абхазии и Южной Осетии.

"Либерализация виз будет доступна и нашим гражданам, проживающим на оккупированных территориях. Мы хотим, чтобы не только либерализация виз, но и все решения по нашей интеграции в Европу были максимально доступны для жителей Абхазии и Цхинвальского региона", — сказал Джанелидзе.