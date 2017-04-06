Европарламент призвал освободить Навального

Европейский парламент принял резолюцию, призывающую освободить российского оппозиционера Алексея Навального и других задержанных участников несанкционированных митингов, прошедших в ряде городов России 26 марта и 2 апреля. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает ТАСС.

В постановлении указано, что депутаты Европарламента настаивают на снятии всех обвинений с активистов. Они также осуждают действия сотрудников российских правоохранительных органов в отношении участников не согласованной с властями акции.

До данным РИА Новости, за принятие резолюции проголосовали 494 депутата, против — 39, воздержался 91.

2 апреля в Москве и Санкт-Петербурге задержали 32 человека, пришедших на несанкционированные акции. На них составили административные протоколы по факту нарушения общественного порядка.

27 марта сообщалось, что Евросоюз призвал Москву освободить участников несогласованного митинга, проходившего днем ранее. В США сочли задержание активистов ”оскорблением демократических ценностей”. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти ”не могут принять этот призыв во внимание”.

В тот же день Тверской суд Москвы арестовал Алексея Навального на 15 суток за неповиновение стражам порядка при задержании.

26 марта в ряде российских городов прошли антикоррупционные митинги, некоторые из которых были несанкционированными. В столице, по оценкам полиции, на Тверскую улицу вышли около семи-восьми тысяч человек. По данным мэрии города, задержаны были около 600 участников мероприятия.