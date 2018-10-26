Европарламент осудил Россию за блокаду Азовского моря. О чем речь?

Европейский парламент принял резолюцию, в которой осудил "де-факто блокаду" Россией Азовского моря и призвал органы исполнительной власти ЕС принять ответные меры. Украина и ЕС возмущены, в частности, задержаниями торговых судов, пишет Русская служба Би-би-си.

"(Европарламент) осуждает избыточные остановки и досмотры торговых судов, включая как украинские, так и суда под флагами третьих стран, в том числе флагами разных стран Евросоюза", — говорится в принятой 25 октября резолюции Европарламента, проект которой составили пять фракций.

Русская служба Би-би-си разъясняет, что стало поводом для этого заявления, каково положение на Азовском море и каковы позиции сторон.

В чем проблема?

Корень проблемы — в аннексии Крыма, которая, в частности, привела к тому, что оба берега узкого Керченского пролива, соединяющего Азовское и Черное море, стали де-факто российскими.

Украина и ЕС жалуются, что россияне с весны этого года произвольно останавливают и долго досматривают торговые суда, идущие через Керченский пролив в украинские порты Мариуполь и Бердянск.

По данным украинских властей, к сентябрю таким образом были остановлены более 200 судов, в том числе 120 судов из Евросоюза, и время задержания составляет до недели.

Это приносит убытки и судоходным компаниям, и портам Мариуполя и Бердянска.

Кроме того, из-за постройки Россией Крымского моста через пролив теперь в Азовское море не могут войти по габаритам крупнотоннажные суда, на которые прежде, как говорится в резолюци Европарламента, приходилось 20% местного грузопотока.

Дело только в досмотрах?

Непосредственным поводом к заявлению Европарламента стали именно эти досмотры, но в документе евродепутаты осуждают и другие действия России, включая добычу газа и нефти на крымском шельфе. Украина считает это кражей ее ресурсов.

Но это старая проблема по сравнению с задержаниями судов, и она — тоже одно из следствий захвата Крыма Россией.

Что говорит Россия?

Россия по сути отмахивается от претензий, заявляя, что имеет право досматривать суда в своих водах и что претензий от самих капитанов и команд она не получала.

В мае 2018 года пограничная служба России заявила, что таким образом борется с терроризмом и нелегальной миграцией.

"Погранслужба пытается не допустить проникновения в Россию террористов, экстремистов и нелегальных мигрантов. Также препятствует контрабанде оружия и боеприпасов и обеспечивает безопасность судоходства и строительства Крымского моста", — передавало заявление погранслужбы РИА Новости.

Что предпринимает Украина?

Украина подает иски в международные инстанции. Физически противостоять россиянам и охранять судоходство в водах, которые обе страны считают своими, Украина не может — силы на море несопоставимы.

В начале 2018 года Киев подал в Международный суд ООН в Гааге иск о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву.

"Украина просит арбитражный суд прекратить нарушение Российской Федерацией Конвенции ООН по морскому праву и подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, в том числе и обязать Российскую Федерацию уважать суверенные права Украины в своих водах, остановить кражу украинских ресурсов, а также выплатить компенсацию за причиненный ущерб", — говорилось в сообщении МИД Украины.

Кроме того, Украина в 2016 году подала иск против России в Международный трибунал ООН по морскому праву.

МИД Украины предполагает, что трибунал начнет рассматривать иск в середине следующего года.

Каким может быть выход?

Все юридические варианты разрешения ситуации упираются в одну и ту же стену: Украина и мировое сообщество не признают аннексию Россией Крыма и прилегающей акватории Черного и Азовского морей, пишет Русская служба Би-би-си.

Соответственно, любой договор о разграничении акватории, основанный на фактическом положении дел, будет прямо или косвенно легитимизировать аннексию Крыма, что для Украины неприемлемо.

Когда и если ситуация как-то изменится, то две страны смогут, например, разделить Азовское море на территориальные воды вдоль берегов и "ничейной" акваторией в центре или же объявить это море "общим заливом", вся акватория которого принадлежит обоим государствам.

Такой статус имеет, например, залив Фонсека в Центральной Америке — его делят сразу три страны: Сальвадор, Гондурас и Никарагуа.