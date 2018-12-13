Европарламент назвал борьбу с киберугрозой из России одним из приоритетов

Европарламент (ЕП) назвал противостояние киберугрозе, исходящей от России, одним из главных приоритетов Евросоюза на 2019 год, наряду с борьбой против терроризма и нелегальной миграции. Об этом говорится в резолюции ЕС, принятой на пленарном заседании в Страсбурге в среду, 12 декабря.

"Евросоюз должен быть более устойчив к внешнему вмешательству, особенно в свете выборов в Европарламент 23-26 мая 2019 года. ЕС также следует усилить оборону перед лицом возможных терактов, прежде всего на почве радикального исламизма, а также роста радикальных настроений, нелегальной миграции, пропаганды, кампаний по дезинформации в сети и вне ее, российских попыток проведения кибератак и других гибридных угроз, которые требуют быстрого и скоординированного ответа", — говорится в заявлении для печати, обнародованном по итогам голосования.

Депутаты призвали страны — участницы Евросоюза поступаться национальными интересами ради консолидации общеевропейской позиции. В этой связи они предложили создать Совет безопасности ЕС, который будет заниматься вопросами обороны и внешней политики, а также отказаться от принципа единогласного принятия решений в пользу квалифицированного большинства.