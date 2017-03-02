Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатского иммунитета

Европейские депутаты проголосовали в четверг на пленарной сессии Европарламента за снятие парламентского иммунитета с евродепутата и лидера французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, передал корреспондент "Интерфакса".

Как сообщалось, 28 февраля Комитет Европарламента по юридическим вопросам принял решение о снятии иммунитета с Ле Пен. Такое решение должно утверждаться на пленарном заседании.

Запрос о снятии парламентского иммунитета был подан прокуратурой Нантера. Лидера "Национального фронта" обвиняют в "распространении изображений актов насилия". Во Франции было открыто следствие после того, как в декабре 2015 года глава крайне правой партии распространила через твиттер фотографии убийства нескольких заложников боевиками террористической группировки ИГ.