Европарламент будет расследовать убийство журналиста в Словакии

После убийства журналиста Яна Куцияка Европарламент направляет в Словакию свою делегацию. Тем временем преступление может вызвать в стране политический кризис.

Европарламент собирается на следующей неделе отправить в Словакию делегацию для расследования обстоятельств убийства словацкого журналиста Яна Куцияка. Об этом в воскресенье, 4 марта, сообщила председатель комитета Европарламента по контролю за бюджетом Инге Грэсле (Inge Gräßle).

В Брюсселе неоднократно заявляли, что не собираются оставить убийство журналиста без внимания. В частности, еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger) сообщил, что в Брюсселе намерены инициировать свое расследование финансовых потоков, о которых писал убитый.

Между тем смерть журналиста может привести к развалу правительственной коалиции. Входящая в нее партия "Мост" собирается провести консультации по выходу из правительства в связи с отказом министра внутренних дел Роберта Калиняка выйти в отставку. "Мост" требует отставки политика.

25 февраля Ян Куцияк вместе со своей подругой Мартиной Куснировой были обнаружены застреленными в своем доме в 65 километрах от Братиславы. Через несколько дней в отставку подал министр культуры Словакии Марек Мадарич, в чьем формальном подчинении находятся журналисты в стране. "Я как министр культуры не могу принять то, что во время моего срока пребывания в должности убит журналист", — заявил Мадарич.

Ян Куцияк был сотрудником "дочки" немецко-швейцарского издательского дома Ringier Axel Springer. Хотя обстоятельства преступления еще до конца не выяснены, "напрашивается подозрение, что оно связано с расследованием, которым занимался наш коллега", отмечают в издательстве, обещая сделать все возможное для поддержки расследования.