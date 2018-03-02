Европа поможет? Как подать жалобу в Европейский суд по правам человека

Европейский суд по правам человека — это иногда последняя инстанция, где житель Латвии может отстоять свои права. В каких случаях можно обращаться в Страсбургский суд? Что нужно учесть при оформлении жалобы? И на какой результат можно реально рассчитывать? Эти и другие вопросы DELFI адресовал Елене Ежовой, юристу Центра информации по правам человека (Эстония).



По состоянию на 31 декабря 2017 года в Европейском суде по правам человека на разных стадиях рассмотрения находилось 56,3 тыс. жалоб. Больше всего дел было заведено по инициативе жителей Румынии (9920), России (7747), Турции (7518), Украины (7112). По заявкам жителей стран Балтии в сумме было заведено 432 дела: 202 — против Литвы, 162 — против Латвии, 68 — против Эстонии. Всего в 2017 году от Латвии в ЕСПЧ было подано 275 жалоб, что на 20 больше, чем годом ранее.

В каких случаях можно жаловаться в ЕСПЧ? В каких случаях — нельзя?

Прежде чем обращаться в ЕСПЧ нужно понять, подпадает ли нарушение ваших прав под положения Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее Европейская Конвенция). Текст Европейской конвенции есть в открытом доступе в Интернете на разных языках. Надо найти и указать конкретную статью или несколько статей Конвенции, которые были нарушены в вашем случае. К Конвенции также прилагаются несколько дополнительных Протоколов, которые в некоторой степени расширяют сферу применения Конвенции.

Также имеются определенные процессуальные требования, несоблюдение которых сведет на нет ваши попытки обратиться в Суд. Во-первых, ваш случай должен относиться к периоду после ратификации Конвенции. Для Латвии эта дата 27 июня 1997 года. По более ранним событиям ЕСПЧ не будет рассматривать вашу жалобу.

Во-вторых, есть требование к заявителю — он должен являться жертвой нарушения права со стороны официальных органов власти государства-участника Конвенции. Латвия входит в список таких государств. Нарушения со стороны частных предприятий и лиц не рассматриваются.

В-третьих, это исчерпание средств внутренней защиты по вашему делу. То есть вы должны внутри государства сделать все разумное и доступное для вашего дела. Обычно такими мерами являются прохождение трех инстанций: суда первой инстанции, окружного суда и Верховного суда. После этого вам открыт путь в ЕСПЧ.

И, в-четвертых, очень важный критерий — это шестимесячный срок с момента вынесения государством окончательного решения по вашему делу. Вы должны успеть подготовить жалобу и отправить документы в Европейский Суд в течение именно этого срока. Восстановление или продление срока невозможно.

Как организована процедура подачи заявки?

После реформы Суда в 2014 году был введен в действие новый бланк жалобы. Теперь подача своих требований возможна исключительно на этом бланке, который находится в открытом доступе в Интернете. Нужно внимательно заполнить все графы, при этом руководствоваться инструкцией.

Обратите внимание на то, что все ваши доводы должны подтверждаться документально, для этого в тексте делайте ссылки на приложения. В приложениях к жалобе представьте все документы, имеющиеся у вас. Отправляйте копии, так как Суд не возвращает документы. Копии должны быть односторонними. Не скрепляйте их и не склеивайте, просто пронумеруйте страницы одну за другой в сквозном порядке.

Готовую жалобу с приложениями нужно отправить по почте на адрес Европейского Суда. Суд работает только с оригиналами жалоб, поэтому не отправляйте свою жалобу по факсу или е-мейлу.

Когда ваша жалоба поступит в ЕСПЧ, ее проверят сотрудники секретариата суда. Они проведут первый анализ — соответствие требованиям и наличие информации о возможном нарушении прав человека. В случае, если найдены ошибки, то секретариат отправляет жалобу судьям, которые выносят решение о неприемлемости жалобы. Или же может запросить у вас дополнительные документы. Если жалоба оформлена верно, то ее закрепляют за определенной секцией суда и включают в список ожидания дел, которые будут рассматриваться по существу.

На каком языке можно подавать жалобу? На каком языке лучше подавать жалобу?

Для обращения в Суд можно использовать один из официальных языков Суда (английский или французский) или язык любого государства, ратифицировавшего Конвенцию, например, латышский или русский. Однако нужно заметить, что если обращение подано на официальном языке Суда, то есть английском или французском, то это расширяет круг людей, которые будут работать над вашей жалобой: обрабатывать и готовить ее к передаче судьям.

Нужно ли обязательно обращаться к дорогому адвокату? Что нужно учесть, если человек решит представлять свои интересы сам?

На первом этапе в ЕСПЧ не обязателен представитель. Если он у вас есть, то необходимо заполнить соответствующие графы в бланке. Что касается оформления жалобы — вовсе не обязательно обращаться к адвокату или юристу за заполнением бланка, хотя это и не запрещено правилами. Однако я всегда призываю заявителей не быть наивными: сейчас многие юристы берутся за оформление жалоб, порой за приличный гонорар, но положительного результата не достигают.

Как долго будет рассматриваться дело в ЕСПЧ? Какие факторы могут влиять на его рассмотрение?

Как таковых сроков рассмотрения в Европейском Суде нет. Приготовьтесь ждать больше года, прежде чем ЕСПЧ приступит к первичному рассмотрению вашей жалобы. Это связано с загрузкой Суда, а также с тем, что некоторые дела, например, когда заявитель находится в угрожающей жизни ситуации, могут рассматриваться в приоритетном порядке. Запаситесь терпением. К сожалению, Суд уведомляет заявителя только в случае, если по его делу происходят какие-нибудь изменения. На дополнительные запросы о судьбе дела Суд не отвечает.

Может ли государство ослушаться решения ЕСПЧ и не выполнить его вердикт?

Нужно понимать, что представляет из себя само решение ЕСПЧ. Суд выносит постановление о том, было ли государством допущено нарушение или нет. И, в случае, если нарушение было, присуждает компенсацию. Фактически заявитель получает решение, денежную компенсацию, и на этом его история может закончится, если он удовлетворен таким исходом дела. Но если человек хочет заниматься, например, пересмотром судебных решений на территории государства, то ему самостоятельно нужно снова обращаться во внутренние суды на основании решения ЕСПЧ и заниматься этим вопросом вплотную. Это совсем другая и длинная история.

Поэтому после вынесения решения основная роль государства — это выплата компенсации. Обычно с этим нет проблем. В случаях, если возникают какие-то задержки, заявитель, как правило, уведомляется об этом. Я сейчас говорю про страны ЕС, так как в России в 2017 году произошли некоторые изменения, которые могут кардинально повлиять на весь процесс исполнения решений ЕСПЧ.

Какие ошибки люди чаще всего допускают, обращаясь в ЕСПЧ? Какие советы можно дать людям, которые хотят обратиться в Страсбургский суд?

Перед отправкой, даже я бы сказала, перед оформлением бланка в ЕСПЧ, рекомендую очень внимательно прочитать инструкцию по заполнению.

Быть благоразумными и не "вестись" на уговоры юристов, жаждущих оформить жалобы в ЕСПЧ за круглую сумму. Вы должны доверять юристу, у него должен быть хоть какой-то опыт обращений в ЕСПЧ.

Помнить, что ЕСПЧ — это не панацея от всех бед, это не та инстанция, которая призовет к порядку национальные суды или пересмотрит ваш приговор.

Насколько высока вероятность выиграть дело?

Статистика не внушает оптимизма. До 90% жалоб, поступивших в ЕСПЧ, признаются неприемлемыми по формальным причинам, и Суд даже не начнет их рассматривать по существу. Поэтому, будем откровенны, вероятность совсем не велика. Но обращение в Европейский Суд остается возможностью привлечь внимание международного сообщества к нарушениям, которые происходят в разных государствах в отношении обычных жителей.