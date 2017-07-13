Еврокомиссия начала новую штрафную процедуру против Венгрии

Еврокомиссия направила Будапешту вопросы в связи с новым законом, который обязывает НПО отчитываться об иностранном финансировании и публично указывать наличие зарубежных спонсоров.

Еврокомиссия начала штрафную процедуру в отношении Венгрии в связи с новым законом о неправительственных организациях. Об этом сообщается в четверг, 13 июля, на сайте ЕК. В рамках первого этапа этой процедуры Брюссель отправил Будапешту официальное письмо с вопросами по поводу нововведения и рассчитывает получить разъяснения в течение месяца. В случае необходимости Еврокомиссия может обратиться в суд Евросоюза.

Новый венгерский закон предполагает создание реестра НПО, которые получают ежегодное финансирование из-за рубежа в размере более 24 тысяч евро. Кроме того, во всех своих публикациях эти НПО должны будут указать, что являются "организациями с иностранной поддержкой", а также они обязаны предоставлять отчеты о своей деятельности местным властям.

Еврокомиссия после изучения закона пришла к выводу, что он нарушает право на свободу объединений, создает несправедливые ограничения на свободное движение капитала, а также ставит под угрозу права на защиту частной жизни и персональных данных.

Спорный закон о высшем образовании

Кроме того, Еврокомиссия перешла ко второму этапу штрафной процедуры в отношении Будапешта из-за закона о высшем образовании, в соответствии с которым иностранные вузы, помимо филиала в Венгрии, должны иметь отделение в стране аккредитации. Таким образом, Центрально-Европейский университет (ЦЕУ), основанный американским меценатом Джорджем Соросом, оказывается вне закона, поскольку имеет статус частного иностранного вуза с аккредитацией в США, притом что единственное его отделение находится в Будапеште.

Еврокомиссия отправила свои вопросы Будапешту в связи с этим 27 апреля и получила ответ 25 мая. После его изучения Брюссель не изменил своей позиции, согласно которой венгерское законодательство нарушает целый ряд европейских законов. ЕК ожидает нового ответа от Будапешта в течение месяца.