Еврокомиссия готова реактивировать закон о защите от санкций США

ЕС может применить ранее не использовавшееся "блокирующее постановление" от 1996 года, запретив европейским компаниям выполнять санкции США против Ирана.
Чтобы спасти соглашение о ядерной программе Ирана, Еврокомиссия может реактивировать принятое более 20 лет назад, но остававшееся невостребованным положение о защите от санкций США. "Если это станет необходимо, мы готовы", — заявил в среду, 16 мая, комиссар ЕС по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос после консультаций в брюссельском ведомстве.
С помощью так называемого "блокирующего постановления" европейским компаниям могут запретить выполнение американских санкций в отношении Ирана. Одновременно европейскому бизнесу могут возместить убытки, связанные с возобновлением этих санкций, отмечает агентство dpa. О возможности восстановления этой нормы и о других вопросах, связанных с выходом США из сделки с Ираном, пойдет речь на саммите Евросоюза вечером 16 мая в Софии.