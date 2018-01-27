27.01.2018, 16:30

Еврокомиссар обвинил власти РФ в распространении дезинформации

 (61)
Deutsche Welle
EST
Venemaa president Vladimir Putin
Venemaa president Vladimir Putin Foto: Karli Saul

В Еврокомиссии уверены, что российские власти ведут целенаправленную кампанию для борьбы с западными демократиями, используя интернет как новое поле боя.

Еврокомиссия обвиняет российское правительство в целенаправленном распространении в Европе дезинформации. "Едва ли существуют сомнения в том, что мы в настоящее время имеем дело с хитроумной, умело дирижируемой и поддерживаемой правительством пророссийской кампанией дезинформации", — указал еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг в своей статье, опубликованной в немецкой газете Die Welt в субботу, 27 января. "Российские военные используют интернет как новое поле боя, применяя в качестве оружия ложную информацию", — указал он.

Европа должна активнее бороться с дезинформацией, подчеркнул еврокомиссар. В качестве киберугроз он назвал атаки хакеров, распространение компьютерных вирусов, онлайн-пропаганду терроризма, попытки с помощью фейковых новостей манипулировать общественным мнением и превратить открытую западную систему в оружие, которое будет направлено на саму же демократию.

Еврокомиссия, указал Кинг, уже разработала ряд проектов, нацеленных как на повышение компетенции самих пользователей, так и на борьбу с онлайн-пропагандой ненависти и терроризма.

Читайте также:
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
185 000€
Tallinn, Квартира
190 000€
Tallinn, Дом
152 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
185 000€
Tallinn, Квартира
295 000€
Keila, Дом
От хозяина!
180 000€
Tallinn, Квартира
85 000€
Tallinn, Квартира
199 999€
Jõelähtme vald, Дом
102 900€
Tallinn, Квартира
98 990€
Tallinn, Квартира
153 990€
Tallinn, Квартира
179 580€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии