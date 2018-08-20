20.08.2018, 16:49

Этого стыдно не знать! Про путч, ГКЧП и другие "страшные" слова

 (16)
максимально коротко
rus.delfi.ee
EST
1991 Moskva
1991 MoskvaFoto: ALEXANDER NEMENOV, AFP

Возможно, некоторые наши юные читатели не знают о событиях 27-летней давности. А другие, быть может, в суете дней позабыли. Delfi решил слегка заняться просвещением и напомнить уважаемым читателям: что, где, когда и почему. А также что было потом.

Августовский путч — политический переворот, происходивший в Москве в августе 1991, целью которого было свергнуть существующее правительство и поменять вектор развития страны, не допустив развала Советского Союза.

Августовский путч происходил с 19 по 21 августа 1991 года, и стал, фактически, причиной дальнейшего развала СССР, хотя своей целью ставил совершенно иное развитие событий. В результате путча к власти хотели прийти члены Государственного Комитета по Чрезвычайному Положению (ГКЧП) — самопровозглашенного органа, взявшего на себя обязанности главного органа государственного управления. Однако попытки ГКЧП захватить власть провалились, и все члены ГКЧП были арестованы.

Основная причина путча — недовольство политикой перестройки, которую проводил М.С. Горбачев, и плачевными результатами его реформ.

Причины августовского путча

После периода застоя в СССР, страна находилась в очень тяжелом положении — разгорелся политический, экономический, продовольственный и культурный кризис. Положение дел с каждым днем становилось все хуже, необходимо было срочно провести реформы и реорганизовать экономику и систему управления страной. Этим занялся действующий лидер СССР — Михаил Горбачев. Изначально его реформы были оценены в целом положительно и получили название ”перестройка”, однако шло время, а изменения не приносили никаких результатов — страна все глубже погружалась в кризис.

В результате провала внутриполитической деятельности Горбачёва, резко начало расти недовольство в правящих структурах, возник кризис доверия к лидеру, причем против Горбачева выступали не только его противники, но и недавние соратники. Все это привело к тому, что начала зреть идея заговора по свержению действующей власти.

Последней каплей стало решение Горбачева преобразовать Советский Союз в Союз Суверенных государств, то есть, фактически дать республикам независимость, политическую и экономическую. Это не устраивало консервативную часть правящего сектора, которые стояли за сохранение власти КПСС и управления страной из центра. 5 августа Горбачев уезжает на переговоры, и в это же время начинается организация заговора по его свержению. Цель заговора — не допустить развала СССР.

Хронология событий августовского путча

Выступление началось 19 августа и заняло всего три дня. Члены нового правительства, прежде всего, зачитали документы, принятые ими накануне, в которых особенно указывалось на несостоятельность существующей власти. Прежде всего был зачитан указ за подписью вице-президента СССР Г. Янаева, в котором говорилось о том, что Горбачев не может больше выполнять обязанности главы государства из-за состояния здоровья, поэтому исполнять его обязанности станет сам Янаев. Следом было прочитано ”заявление советского руководства”, в котором говорилось о том, что провозглашен новый орган государственной власти — ГКЧП, в состав которого входили первый заместитель Председателя Совета Обороны СССР О.Д. Бакланов, председатель КГБ В.А. Крючков, премьер-министр ССР В.С. Павлов, министр внутренних дел Б.К. Пуго, а также президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства и транспорта А.И. Тизяков. Главой ГКЧП назначался сам Янаев.

ТОП

Следом члены КГЧП обратились к гражданам с заявлением, в котором говорилось о том, что политические свободы, которые дал Горбачев, привели к созданию ряда антисоветских структур, которые стремились захватить власть силой, развалить СССР и уничтожить страну полностью. Для того, чтобы этому противостоять необходимо сменить власть. В этот ж день руководители ГКЧП выпустили первое постановление, которое запрещало все объединения, не узаконенные в соответствии с Конституцией СССР. В этот же момент были распущены многие партии и кружки, оппозиционные КПСС, была снова введена цензура, закрыты многие газеты и другие СМИ.

Для того, чтобы обеспечить новый порядок 19 августа в Москву были введены войска. Однако борьба ГКЧП за власть не была простой — против них выступил президент РСФСР Б.Н. Ельцин, который издал указ о том, что все исполнительные органы должны строго подчиняться президенту России (РСФСР). Таким образом ему удалось организовать хорошую оборону и противостоять ГКЧП. Противостояние двух структур закончилось 20 августа победой Ельцина. Все члены ГКЧП были арестованы немедленно.

21 числа в страну возвращается Горбачев, который тут же получает ряд ультиматумов от нового правительства, на которые он вынужден согласиться. В результате Горбачев отказывается от должности председателя ЦК КПСС, распускает КПСС, кабинет министров, республиканские министерства и целый ряд других государственных органов. Постепенно начинается развал всех государственных структур.

Значение и итоги августовского путча

Члены ГКЧП задумывали августовский путч как меру, которая должна предотвратить развал Советского Союза, который к тому моменту находился в глубочайшем кризисе, однако попытка не только не удалась, во многом именно путч и ускорил происходившие дальше события. Советский Союз окончательно показал себя как несостоятельная структура, власть полностью реорганизовалась, постепенно начали выходить и получать независимость различные республики.

Советский Союз уступил место Российской Федерации.

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