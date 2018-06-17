17.06.2018, 17:02

"Это теракт": Ройзман не поверил силовикам, объявившим инцидент с такси в Москве несчастным случаем

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NEWSru.com
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Moskvas sõitis takso inimestele otsa. Viga said ka Mehhiko koondise poolehoidjad.
Moskvas sõitis takso inimestele otsa. Viga said ka Mehhiko koondise poolehoidjad.Foto: REUTERS PHOTOGRAPHER, Reuters/Scanpix

В субботу вечером автомобиль такси протаранил толпу пешеходов в центре Москвы. Произошедшее отчетливо походило на многочисленные европейские теракты, совершенные с использованием транспортных средств, однако столичные власти и силовики сразу объявили инцидент несчастным случаем. В доказательство своей версии городское управление МВД даже опубликовало видеозапись допроса водителя такси, где тот утверждает, будто с недосыпа перепутал педали. Однако кадры с места происшествия слабо соотносятся с его словами.

На данный факт, в частности, обратил внимание политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. "Ух, сколько версий: уснул, устал, был пьян, перепутал педали. На любой вкус. Я посмотрел внимательно и увидел, что он совершенно умышленно направил машину в скопление людей. Считаю, что это теракт", — написал он на своей странице в Twitter.

Позднее в беседе с радиостанцией "Эхо Москвы" Ройзман более подробно рассказал, что думает об инциденте. "То, что он не заснул, то, что это не усталость, когда смотришь видео, совершенно понятно. Он подъезжает к багажнику впереди стоящей машины, подтормаживает, резко перекладывает руль вправо, с добавлением газа выезжает на тротуар и перекладывает руль чуть влево, чтобы не упереться в стену. То есть он совершенно сознательно направляет машину в скопление людей. А теперь это называйте как угодно, только не говорите, что заснул или устал. Совершенно осознанные действия, которые приводят к наезду в скопление людей", — подчеркнул он.

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Нежелание полиции даже допускать версию об умышленном наезде на пешеходов просматривалось с самых первых сообщений в информационных агентствах. Это не удивительно, особенно сейчас, когда к России приковано всеобщее внимание из-за проходящего в стране чемпионата мира по футболу.

Примечательно, что Государственный департамент США перед выходными опубликовал обращение к своим согражданам, находящимся в России, предупредив их о возможных терактах на ЧМ-2018. "Террористические группировки продолжают продумывать возможные атаки в России. Они могут атаковать с небольшим предупреждением или без него. Несмотря на то, что во время турнира безопасность будет усилена, террористы могут атаковать стадионы, фан-зоны, туристические объекты, вокзалы, торговые центры, местные здания правительства и другие общественные места", — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Отметим, что силовики в России крайне неохотно признают резонансные инциденты терактами, даже если для этого, казалось бы, есть все основания. Так, например, в прошлом году 19-летний Артур Гаджиев напал с ножом и топором на прохожих в Сургуте. Он успел ранить нескольких человек, после чего его застрелили прибывшие на место полицейские. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство"*, а русскоязычный канал группировки позже опубликовал видеообращение Гаджиева, в котором тот присягнул на верность главарю боевиков Абу Бакру аль-Багдади. Несмотря на это, СК продолжил называть произошедшее "покушением на убийство".

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