20.07.2018, 09:10

Это не ”реформа”, а ”изменения”. Как центральные телеканалы РФ отреагировали на повышение пенсионного возраста

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rus.delfi.ee
EST
Päev PBK-ga
PBK reporterFoto: Priit Simson

Госдума 19 июля приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Его поддержала только «Единая Россия» — остальные три думских фракции на заседании жестко критиковали реформу. Российское телевидение главной новостью дня это событие не посчитало, пишет "Медуза".

Россия 1

Первым выпуском новостей на федеральном канале после того, как депутаты проголосовали за реформу, были ”Вести” в 14:00: в анонсе передачи о заседании Госдумы не сказали вообще ничего. Первой новостью в ”Вестях” стала встреча Владимира Путина с российскими послами в здании МИДа, потом — пятиминутный репортаж о новом российском оружии, затем — сюжеты о российско-американских отношениях и деле Марии Бутиной, а также о новом звании ”почетный журналист России”.

Лишь по прошествии 20 минут ведущая выпуска новостей начала говорить о ”насыщенной повестке” Госдумы, отметив, среди прочего, что там обсуждались ”параметры пенсионной системы”. Корреспондент с Охотного ряда подчеркнул, что главная цель законопроекта — увеличение размера пенсий, и что 77 регионов документ поддержали. На ”России” показали выступления министра труда Максима Топилина и единоросса Андрея Исаева в поддержку реформы. Потом — Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского и Сергея Миронова. Они критиковали законопроект, однако, как заявил корреспондент, ”все сошлись в одном — повышать пенсии просто необходимо”.

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В конце репортажа подчеркивалось, что первое чтение — это только контуры будущего закона, а детальная проработка будет ко второму, и она займет, ввиду значимости реформы, в два раза больше времени, чем обычно.

Первый канал

Выпуск новостей Первого канала в 15:00 тоже начался с репортажа о совещании президента Владимира Путина в МИДе: ему было посвящено пять минут. Второй новостью продолжительностью около минуты стало сообщение о заседании суда по делу Марии Бутиной, третьей (полторы минуты) — о новых вооружениях Минобороны.

ТОП

В начале репортажа ”об изменениях в пенсионном законодательстве”, который шел четвертой новостью, ведущая подчеркнула, что первое чтение — это только базовые параметры законопроекта. В пятиминутном сюжете из Думы были показаны выступления Исаева и Топилина; лидеров КПРФ, ЛДПР и ”Справедливой России” не показали. Корреспондент лишь коротко упомянул про ”немногочисленный пикет” противников реформы у стен Думы и про протестные баннеры, вывешенные в зале заседаний парламента. Рассмотрение законопроекта будет ”максимально широким”, обещал автор репортажа, отметив, как и на ”России 1”, что на это выделено дополнительное время.

НТВ

На НТВ в 16:00 выпуск новостей также начался с выступления Путина в МИДе (шесть минут) и продолжился новым оружием от Минобороны (еще пять). Рассказ об обсуждении ”законопроекта об основных параметрах изменений пенсионного законодательства” шел третьей новостью и уложился в четыре минуты.

Автор репортажа напомнил, что первое чтение — это только концепция будущего закона, а содержательная часть будет ко второму, и на ее обсуждение отведено целых два месяца. Корреспондент назвала повышение пенсионного возраста ”чувствительной темой” и отметила, что ”в зале звучали разные мнения” — при этом были показаны выступления Исаева, Топилина, а также Жириновского и Зюганова. В репортаже подчеркивается, что 77 регионов дали положительные отзывы на законопроект, а нынешний возраст выхода на пенсию был установлен еще в 20-х годах XX века. ”Депутаты готовы слушать и слышать мнения профсоюзов и экспертов”, — заключила корреспондент.

В итоге: из трех телеканалов лишь Первый отдельно пояснил, что законопроект предусматривает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. ”Россия 1” и НТВ так и не уточнили, что же именно подразумевается под ”изменениями в законодательстве”.

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