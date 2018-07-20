Это не ”реформа”, а ”изменения”. Как центральные телеканалы РФ отреагировали на повышение пенсионного возраста

Лишь по прошествии 20 минут ведущая выпуска новостей начала говорить о ”насыщенной повестке” Госдумы, отметив, среди прочего, что там обсуждались ”параметры пенсионной системы”. Корреспондент с Охотного ряда подчеркнул, что главная цель законопроекта — увеличение размера пенсий, и что 77 регионов документ поддержали. На ”России” показали выступления министра труда Максима Топилина и единоросса Андрея Исаева в поддержку реформы. Потом — Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского и Сергея Миронова. Они критиковали законопроект, однако, как заявил корреспондент, ”все сошлись в одном — повышать пенсии просто необходимо”.

В конце репортажа подчеркивалось, что первое чтение — это только контуры будущего закона, а детальная проработка будет ко второму, и она займет, ввиду значимости реформы, в два раза больше времени, чем обычно.

Первый канал

Выпуск новостей Первого канала в 15:00 тоже начался с репортажа о совещании президента Владимира Путина в МИДе: ему было посвящено пять минут. Второй новостью продолжительностью около минуты стало сообщение о заседании суда по делу Марии Бутиной, третьей (полторы минуты) — о новых вооружениях Минобороны.

В начале репортажа ”об изменениях в пенсионном законодательстве”, который шел четвертой новостью, ведущая подчеркнула, что первое чтение — это только базовые параметры законопроекта. В пятиминутном сюжете из Думы были показаны выступления Исаева и Топилина; лидеров КПРФ, ЛДПР и ”Справедливой России” не показали. Корреспондент лишь коротко упомянул про ”немногочисленный пикет” противников реформы у стен Думы и про протестные баннеры, вывешенные в зале заседаний парламента. Рассмотрение законопроекта будет ”максимально широким”, обещал автор репортажа, отметив, как и на ”России 1”, что на это выделено дополнительное время.

НТВ

На НТВ в 16:00 выпуск новостей также начался с выступления Путина в МИДе (шесть минут) и продолжился новым оружием от Минобороны (еще пять). Рассказ об обсуждении ”законопроекта об основных параметрах изменений пенсионного законодательства” шел третьей новостью и уложился в четыре минуты.

Автор репортажа напомнил, что первое чтение — это только концепция будущего закона, а содержательная часть будет ко второму, и на ее обсуждение отведено целых два месяца. Корреспондент назвала повышение пенсионного возраста ”чувствительной темой” и отметила, что ”в зале звучали разные мнения” — при этом были показаны выступления Исаева, Топилина, а также Жириновского и Зюганова. В репортаже подчеркивается, что 77 регионов дали положительные отзывы на законопроект, а нынешний возраст выхода на пенсию был установлен еще в 20-х годах XX века. ”Депутаты готовы слушать и слышать мнения профсоюзов и экспертов”, — заключила корреспондент.

В итоге: из трех телеканалов лишь Первый отдельно пояснил, что законопроект предусматривает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. ”Россия 1” и НТВ так и не уточнили, что же именно подразумевается под ”изменениями в законодательстве”.