”Это наша общая вина и ответственность”. Человек года Виталий Манский о своем фильме ”Свидетели Путина”

— Прошли премьеры на мировых фестивалях — как общего формата, так и документальных. От Карловых Вар, Торонто и Лондона, входящих в число ведущих фестивалей игрового кино до основных фестивалей документального фильма: Лейпцига, IDFA в Амстердаме… Картина уже показана на более, чем полусотне фестивалей, и показы продолжаются. На протяжении года мне пришлось в режиме нон-стоп совершать кругосветное путешествие по фестивалям от Канады, США и Австралии до европейских стран, которые мы уже почти все объехали. Одновременно фильм вышел в кинопрокат стран, участвовавших в его производстве: Швейцарии, Латвии, Чехии, где прокатчики запустили его сразу на пятидесяти экранах. Для документальной картины это очень серьёзно.

— И как проходит прокат в кинотеатрах?

— По-разному. Мы понимаем, в чём разница между аудиторией Цюриха и, например, латвийского Даугавпилса, где подавляющую часть аудитории составляют русскоязычные. По факту отношения к фильму можно сделать осторожное предположение об их политических пристрастиях. В Швейцарии, где прокат проходит как в столицах кантонов, так и в небольших городках, полностью продаются залы даже на обычных просмотрах без специальных обсуждений и встреч. Везде, где показывается фильм, он идёт при аншлагах, билеты раскупаются задолго до дня показа. Я уже 30 лет езжу на IDFA и по собственному опыту знаю, что 4 показа — это очень хорошо. При обычном дефиците залов в фестивальный период для ”Свидетелей Путина” выделяют 8 сеансов. И все билеты распродаются до начала фестиваля.

В ходе представления фильма у меня накопился достаточный опыт встреч с разными аудиториями, в том числе в городах, где проживают большие русскоязычные сообщества, — в Лондоне, Цюрихе, Праге… Так вот в ходе вопросов и реплик из зала практически не было русской речи. Чем это можно объяснить? Возможно, русскоязычный зритель на разных широтах опасается смотреть картину, чтобы не испортить настроение и, не дай бог, не выпасть из той струи, в которой он себя комфортно ощущает.

Возможно, людей останавливает предубеждение, что ”Свидетели Путина” — это огульная контрпропаганда, зеркалящая кремлёвскую пропаганду, только с другим вектором. Хотя настоящее документальное кино никогда не скатывается в пропагандистское русло. Оно может продвигать воззрения конкретного автора, но это совсем не то, что на нас льётся с экранов российского телевидения. Так могут реагировать люди, не видевшие ни одного моего фильма. За всю творческую биографию я ближе всего приблизился к пропагандистской структуре в фильме ”Девственность”, говорящем об определённых нравственных проблемах в обществе. Но по сравнению с пропагандистскими шоу Соловьёва и Киселёва мой фильм ”Девственность” — это сама невинность.

— Как отреагировали на фильм кинорынок и телевидение?

— Поступили предложения о прокате в Соединённых Штатах и Канаде. После Нового года начнутся продажи для телевизионных каналов. Объём и уровень заявок показывает, что это многообещающая история. На подходе фаза телевизионных премьер, прежде всего на поддержавших производство телеканалах: германо-французском ARTE, телеканалах Швейцарии, Чехии и Латвии, и на ориентированном на русскоязычную аудиторию канале ”Настоящее время”, который на сегодня остаётся едва ли не единственной возможностью для русскоязычного зрителя посмотреть картину.

— Помимо новогоднего спецпоказа на ”Настоящем времени”, когда ваш фильм смогут увидеть в России?

— За годы правления Путина в России выстроена вертикаль, не допускающая никаких уклонов, никакого независимого институционального существования. Редкими пространствами свободной коммуникации со зрителем оставались фестивальные показы. Без прокатных удостоверений и цензурного одобрения допускалось один раз показать фильм в зале максимум на тысячу мест. После чего выходили какие-то рецензии, расходились волны сарафанного радио. Одной из таких последних форточек был ”Артдокфест”, на котором до недавнего времени оставался шанс на точечный показ ”Свидетелей Путина”. Однако летом этого года было принято репрессивное законодательство, вводящее обязательное лицензирование не только отдельных фильмов, но и всего фестиваля.

— Это было сделано специально под ”Артдокфест” или это такой общий тренд — как бульдозер?

— Сначала мы думали, что это общий бульдозер. Пока до меня не дошла расшифровка обсуждения этого закона в Государственной думе. Там новый глава комитета по культуре говорит примерно следующее: ”Зачем нам в собственной стране для уничтожения одного ”Артдокфеста” вводить нормы, усложняющие жизнь других организаций, которые абсолютно нам лояльны и ничем не опасны. Давайте закроем ”Артдокфест” какими-нибудь другими средствами — благо, в нашей стране их хватает… Эти близкие к тексту слова говорят сами за себя. В результате, мы каждый день получаем по несколько заявок на показ фильма из разных стран мира — и ни одной из России. Ни одной! Ни в какой форме!

— А как насчёт онлайновых показов?