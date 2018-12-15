”Это церковь без Путина”. Порошенко объявил об учреждении новой православной церкви на Украине

Предстоятелем церкви избран митрополит Епифаний, служивший в Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Как именно было решено назвать новую церковь, из сообщений украинских СМИ не ясно.

”Это церковь без [президента России Владимира] Путина. Это церковь без [патриарха] Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев. Но это церковь с Богом и Украиной!”, — цитирует Порошенко телеканал ”112”.