15.12.2018, 21:05

”Это церковь без Путина”. Порошенко объявил об учреждении новой православной церкви на Украине

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rus.delfi.ee
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Poroshenko
PoroshenkoFoto: Pyotr Sivkov, Pyotr Sivkov/TASS

В Киеве прошел объединительный собор, на котором была учреждена новая поместная православная церковь. Об этом объявил президент Украины Петр Порошенко, пишет "Медуза".

Предстоятелем церкви избран митрополит Епифаний, служивший в Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Как именно было решено назвать новую церковь, из сообщений украинских СМИ не ясно.

”Это церковь без [президента России Владимира] Путина. Это церковь без [патриарха] Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев. Но это церковь с Богом и Украиной!”, — цитирует Порошенко телеканал ”112”.

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