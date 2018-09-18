18.09.2018, 20:40

"Это будут шаги, которые заметят все": Путин рассказал об ответе на гибель Ил-20

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bbcrussian.com
EST
Venemaa president Vladimir Putin
Venemaa president Vladimir Putin Foto: Karli Saul

Президент России Владимир Путин заявил, что российский самолет Ил-20 был сбит в Сирии в результате "цепи трагических случайных обстоятельств", но пообещал принять ответные меры.

"Что касается ответных действий, то они будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике. Это будут такие шаги, которые заметят все", — сказал Путин.

В то же время он призвал не сравнивать ситуацию со сбитым Ил-20 с событиями ноября 2015 года, когда российский Су-24 был сбит турецкими ВВС.

"Здесь это, скорее, похоже цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет", — отметил Путин.

Ранее минобороны России сообщило, что при крушении самолета погибли 15 российских военных. По данным ведомства, около 22:00 в понедельник, 17 сентября, четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по объектам в провинции Латакия.

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", — заявил представитель минобороны Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, летчики F-16 и средства управления ВВС Израиля "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пять километров", но тем не менее "преднамеренно пошли на эту провокацию".

Путин подчеркнул, что заявление минобороны было согласовано с ним.

"За минуту до удара"

Позднее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что уведомил главу военного ведомства Израиля Авигдора Либермана о том, что Москва не оставит без ответа действия израильских ВВС.

По его словам, истребители ВВС Израиля предупредили российскую сторону о нанесении ударов, но сделали это лишь за минуту до атаки.

"Израильская авиация без предупреждения, если говорить точнее, то за минуту, ровно за одну минуту до нанесения удара, предупредили, уведомили нас о том, что они такой удар наносят по объектам на территории Сирии. И далее удар был нанесен", — сказал Шойгу.

Израильская армия в свою очередь заявила, что готова предоставить российским властям всю необходимую информацию для расследования инцидента.

В Израиле при этом настаивают, что оповещали российских военных об ударах, хотя не уточняют, за сколько времени до их нанесения: "Между Армией обороны Израиля и российской армией есть система предотвращения конфликтных ситуаций, которая была одобрена на уровне лидеров государств и которая много раз проявила себя в последние годы. Эта система была использована и сейчас".

Кроме того, в заявлении утверждается, что израильские самолеты уже находились в воздушном пространстве Израиля, когда сирийские ПВО сбили Ил-20.

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