"Это будут шаги, которые заметят все": Путин рассказал об ответе на гибель Ил-20

"Что касается ответных действий, то они будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике. Это будут такие шаги, которые заметят все", — сказал Путин.

В то же время он призвал не сравнивать ситуацию со сбитым Ил-20 с событиями ноября 2015 года, когда российский Су-24 был сбит турецкими ВВС.

"Здесь это, скорее, похоже цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет", — отметил Путин.

Ранее минобороны России сообщило, что при крушении самолета погибли 15 российских военных. По данным ведомства, около 22:00 в понедельник, 17 сентября, четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по объектам в провинции Латакия.

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", — заявил представитель минобороны Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, летчики F-16 и средства управления ВВС Израиля "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пять километров", но тем не менее "преднамеренно пошли на эту провокацию".

Путин подчеркнул, что заявление минобороны было согласовано с ним.

"За минуту до удара"