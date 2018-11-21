Эта рана у меня уже пять лет. Очевидцы вспоминают трагедию в Риге - гибель 54 человек под обломками магазина

Татьяне повезло: конструкции магазина удержали бетонные глыбы над ее головой. Сейчас она находится в статусе инвалида, продолжает лечиться, посещает физиотерапевтов и живет достаточно полноценной жизнью. "Лучший способ, как почтить память — молиться богу за всех ушедших", — говорит Татьяна. Она перенесла операцию, и в больнице ей сделал предложение будущий муж Артур. Он помогал спасателям искать Татьяну среди развалин. В этом году пара отпраздновала четвертую годовщину своего брака.

Я признана пострадавшей. Но это была и моя вина

Велта (имя изменено) не хочет, чтобы знакомые и родственники связывали с ней трагедию в Золитуде, поэтому не раскрывает ни название магазина, в котором она работала, ни другие детали. Многие до сих пор не знают, где она находилась 21 ноября 2013 года. Велта до сих пор с большим трудом говорит о том, что произошло пять лет назад. На вопросы Delfi она отвечала в письменном виде.

Пять лет назад, как раз на свой день рождения, 21 ноября, Велта работала "в одном из маленьких магазинчиков" в торговом центре. "Моя смена началась в 17 часов, поэтому в магазин я пришла незадолго до случившегося". В тот момент, когда произошло обрушение крыши, она должна была находиться возле кассы. Согласно правилам, оставлять свое место было запрещено.

Жизнь Велты спасла случайность: "Отошла на несколько метров в сторону, потому что моя новая коллега что-то спросила про товар. В тот момент я нарушила внутренние правила. Зона, где находилась касса, оказалась полностью погребенной под обломками. На месте, где должна была стоять я, образовалась куча обломков высотой выше меня. Когда пожарные пришли нас спасать, мне пришлось пробираться через эту кучу. Думала только о том, что должна была оказаться там, под ней.

С 2013 года день рождения для Велты уже не радостный день: "Теперь он связан с пониманием того, что я должна была быть там, под этой кучей развалин, где осталось так много коллег и людей. Мои близкие говорят, что теперь это мой двойной день рождения, ведь в тот день я родилась заново".

Пережить произошедшее было нелегко. Велта получила бесплатную помощь психолога, ходила к нему на протяжении нескольких месяцев. Пришлось принимать медикаменты — правда, их уже нужно было покупать на собственные деньги. "От групповой терапии со своими выжившими коллегами я отказалась. Ни одного, кто ассоциируется с прошлым местом работы, больше никогда не хотелось бы видеть", — говорит Велта. Она признана пострадавшей и недовольна тем, как продвигается расследование случая. "Ненормально, что процесс тянется годами. Будем реалистами — в большой стране, где система приведена в порядок, такого не произошло бы. С моим представителем у меня проблем нет, но это не известный всем Алдис Гобземс (адвокат, который стремился представлять интересы пострадавших, позже стал активно заниматься политикой — Ред.)", — отмечает она.

Если Велта слышит сигнал тревоги, то теперь она реагирует немедленно: "Страх неописуемый. В таких случаях стараюсь как можно скорее покинуть здание". Женщина не скрывает, что произошедшее изменило ее внутренний мир: "Я потеряла доверие и к службам безопасности, и к государственному строю, и к судебной системе. Это изменило меня, мою личность. Я стала более серьезной. Похоже, за тот день я состарилась на пару лет".

Спасатель: эта рана у меня уже пять лет

"Мужчины не плачут", — говорит спасатель и водолаз Юрис Блузманис, однако потом признает: когда вспоминает о случившемся в Золитуде, на глаза до сих пор наворачиваются слезы. Он признает, что действия спасателей подвергаются критике, так как их действия были как на ладони. Каждый мог найти причину для претензий. Например, то, что спасатели проводили работы посменно, многие восприняли как бездействие: "Мы поняли, что всех нельзя отправлять внутрь. Это как в хоккее — на площадке не может быть вся команда. Одни устали, на смену идут другие. У меня есть гордость за нашу службу, и я горд за коллег, которые самоотверженно спасали людей".

Сегодня Блузманису трудно выделить какие-то яркие детали, потому что все внимание на протяжении четырех дней было посвящено выполнению конкретной задачи. В тот момент сознание буквально отсекало эмоции. Уже после произошедшего была создана служба психологической поддержки для спасателей. У некоторых из них произошел эмоциональный срыв: "Когда ты работаешь внутри, твое сознание занято действиями: пилить, резать, тащить. Конструктивные действия. А вокруг стоят люди, установлено заграждение. Выходишь наружу — люди со свечками, надписи, флаг Латвии. Когда выходишь за периметр, у тебя слезы просто текут. Снимаешь каску, и слезы текут. Затем заходишь внутрь, и слезы высыхают, и ты снова работаешь".