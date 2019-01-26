Эстонская компания построит в Валмиере работающую на древесной щепе котельную

Дочернее предприятие Adven Eesti — JSC Valmieras Energija (VE) — и строительная компания Monum заключили договор о сотрудничестве, чтобы построить в Валмиере на правом берегу реки Гауя работающую на древесной щепе котельную.
Котельная начнет производство теплоэнергии для теплофикационной сети в 2020 году. Общая стоимость проекта составляет около 5 млн евро, 1,66 млн из этой суммы поступают из Фонда сплочения ЕС, сообщает Adven. Проект предусматривает установку котла мощностью 9 мегаватт и конденсатора дымовых газов мощностью 1,5 мегаватт.
Валмиера расположена в 50 км от границы с Эстонией. Через город протекает река Гауя, поэтому его теплофикационная сеть поделена на два района. На одном берегу реки жителей города уже сейчас снабжает теплоэнергией работающая на древесной щепе котельная мощностью 5 мегаватт. На втором берегу, где расположена основная городская сеть, теплоэнергию производит расположенная в центре города газовая котельная. Цель проекта — перевести производство теплоэнергии в городе на возобновляемое биотопливо и перенести все производство на окраину города. Местная городская администрация тоже считает важным переход на биотопливо.
Сейчас Adven Latvia производит 70% теплоэнергии из природного газа. Большая доля древесной щепы в производстве теплоэнергии позволит добиться большей независимости от поставщиков природного газа и более стабильной цены, а благодаря использованию сырья от местных предпринимателей деньги будут оставаться в экономике страны. Мэрия Валмиеры намерен стремиться к большему разнообразию видов топлива в производстве теплоэнергии, чтобы тем самым добиться более стабильного и экологичного производства.
Акционеры Valmieras Energija — предприятие Adven Latvia, которому принадлежат 52,15% акций, и городское самоуправление Валмиеры.