Эстонию заставили платить за российские дороги

Россия ввела плату за проезд по автомобильным дорогам для грузовых перевозчиков из Эстонии. Соответствующее постановление правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Сбор взимается с грузовиков с максимальной разрешенной массой 3,5-12 тонн.

Ранее плату установили для фур, зарегистрированных в Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Люксембурге, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии, Туркменистане, Чехии, Швейцарии, Швеции, Латвии и Литве.

Перевозчики обязаны заплатить не позднее суток с момента въезда в Россию.

В апреле 2016 года правительство России увеличило для иностранных перевозчиков размер платы за проезд по территории страны. Сумма годового сбора выросла с 60 тысяч до 120 тысяч рублей, а суточного — с 350 до 850 рублей.