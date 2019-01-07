Эстония получит награду за инновации

Сегодня министр Репс находится в Лос-Анджелесе, где встретится с преподавателями и студентами школы образования университета Южной Калифорнии, руководителями школ Лос-Анджелеса и Фонда Гетти. На встрече обсудят вопросы, связанные с профессией учителя, а также способы объединения внешкольной деятельности с учебой посредством образовательных программ.

Во вторник министр Репс примет участие в проходящей в Лас-Вегасе технологической конференции CES, где в качестве представителя Эстонии примет награду Ассоциации потребительских технологий США (CTA) за успехи в области инноваций. Ассоциация ежегодно составляет обзор на основе 25 разных показателей, который в числе прочего оценивает возможности опорных сетей, правотворчества и инфраструктуры государства, а также потенциал поддержки инноваций. Эстония, впервые включенная в обзор, заняла в рейтинге высокое место. Приз будет вручен примерно в 18.30 по эстонскому времени.

В среду министр примет участие во встрече CTA и в рабочем обеде министров.